Problemi su Facebook, post a caso sul newsfeed: cosa sta succedendo?

Problemi per Facebook, post a caso di sconosciuti nel newsfeed degli utenti: cosa sta succedendo? Il social network di Mark Zuckerberg è stato sommerso dalle segnalazioni di utenti confusi: la loro home è invasa da post di persone che non conoscono.

Post a casaccio e sconosciuti nella home: una crisi inaspettata ha colpito Facebook questa mattina. Dalle 8 e 30 di oggi, infatti, centinaia di utenti hanno segnalato al social network americano una serie di problemi nel newsfeed.

L’algoritmo ha infatti cominciato a mostrare post di persone sconosciute agli utenti, apparentemente senza una logica. Diversi utenti su Twitter lamentano la presenza nella propria home page di decine di messaggi, commenti e immagini diretti a vip e celebrità.

Facebook hacked or something? My timeline is filled with people posting on celebrity walls. #Facebook #MarkZuckerberg@facebook @MetaNewsroom #facebookdown #FacebookHacked pic.twitter.com/91f109JoP9

— k sar (@ksarvottam621) August 24, 2022