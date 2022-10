Ivan Zazzaroni, chi è: vita privata, moglie, che squadra tifa e Ballando con le stelle

Ivan Zazzaroni è un giornalista sportivo attualmente direttore del quotidiano il Corriere dello Sport. Da sempre appassionato di calcio, è anche un personaggio televisivo, spesso ospite di programmi sportivi e non solo. Giudice storico di Ballando con le stelle.

Ivan Zazzaroni, chi è: vita privata e moglie

Ivan Zazzaroni nasce a Bologna il 26 gennaio 1958. Appassionato di calcio fin da piccolo ha provato ad intraprendere la carriera da calciatore iniziando ad allenarsi addirittura nella squadra di serie A del Botafogo, in Brasile e, proprio lì ha l’occasione di di intervistare Sócrates, pezzo che viene pubblicato sul quotidiano Stadio di Bologna.

Così che la carriera da giornalista di Zazzaroni ha inizio. Lavora per la Gazzetta dello Sport, Autosprint, Guerin Sportivo e diventa caporedattore del Corriere dello Sport – Stadio. Attivo anche in ambito televisivo come opinionista a Quelli che …, Dribbling e La Domenica Sportiva. Zazzaroni è stato sposato con Cristina Canali, con la quale ha un figlio nato nel 1990. Dal 2007, il giornalista sportivo è fidanzato con Monica Gasparini, giornalista di Studio Aperto.

Ivan Zazzaroni: che squadra tifa

Sul giornalista sportivo si dice che è un tifoso del Bologna ma anche simpatizzante per il Napoli.

Tra le tante cose fatte da Ivan ci sono anche i Mondiali del 2002, come opinionista, e la conduzione di un programma, ovviamente sportivo, su Radio Deejay con il collega Fabio Caressa.

Ballando con le stelle

Dal 2066 partecipa al programma di Rai 1 Ballando con le stelle nei panni di giudice. Anche nell’edizione 2022 è stata confermata la sua presenza sempre come giurato dalla conduttrice Milly Carlucci.