Cristiano Ronaldo oggi: carriera, figli, Georgina Rodriguez, vittorie e record di CR7

Cristiano Ronaldo oggi, meglio noto come CR7, è un calciatore portoghese che si è laureato campione d’Europa nel 2016, e con cui ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019.

A seguito del gol contro il Ghana al mondiale 2022 in Qatar, è diventato l’unico giocatore ad avere fatto gol in cinque edizioni del Mondiale.

Cristiano Ronaldo oggi

Cristiano Ronaldo oggi è il capitano della nazionale portoghese, attualmente svincolato dal Manchester United e con effetto immediato, senza alcun indennizzo economico per la parte restante della stagione.

CR7 non tornerà, quindi, al Manchester United dopo i Mondiali in Qatar, motivo per cui è formalmente svincolato. Ora chi lo vuole può acquistarlo a costo zero ma deve trovare un’intesa. In questo club che lo ha lanciato come professionista, CR7 ha segnato 145 gol in 346 presenze.

Ha preso parte a cinque edizioni del campionato del mondo (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022), arrivando al quarto posto nel 2006 (suo miglior piazzamento ad un Mondiale).

La rivista inglese World Soccer lo ha eletto per 5 anni World Player of The Year. È ritenuto uno dei migliori calciatori di tutti i tempi.

Pallone d’oro

Cristiano Ronaldo ha vinto in carriera cinque volte il Pallone d’Oro. e ha ottenuto quattro Scarpe d’oro (nel 2008, 2011, 2014 e 2015). Per cinque volte si è aggiudicato anche il premio come migliore giocatore al mondo FIFA (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) e per quattro volte quello come miglior giocatore UEFA (2014, 2016 e 2017).

Squadre di Cristiano Ronaldo

Nel corso della sua carriera, oltre al Manchester United, ha giocato anche in squadre di altissimo livello come il Real Madrid e la Juventus.

Georgina Rodriguez e figli

Nel luglio 2010 ha annunciato la nascita del suo primogenito, Cristiano Jr., decidendo di non rivelare l’identità della madre e di assumere la custodia esclusiva del bambino. L’8 giugno 2017 è diventato padre di due gemelli avuti da una modella russa, un maschio (Mateo) e una femmina (Eva).

Con Georgina Rodriguez è diventato padre di Alana Martina il 12 novembre 2017. Nel 2021, Ronaldo ha annunciato che la compagna Georgina era in attesa di una seconda coppia di gemelli, uno dei quali però è mancato durante il parto.

Fratelli e sorelle

Ha un fratello maggiore, Hugo (nato nel 1975), e due sorelle maggiori, Elma (nata nel 1974) e Liliana Cátia (nata nel 1976).