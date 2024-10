Chi è Marianna Mercurio: l’attrice napoletana moglie di Merola

L’attrice Marianna Mercurio: da Un posto al sole a Gomorra. Il matrimonio con Francesco Merola

Marianna Mercurio è un’attrice e cantante napoletana, nata il 12 settembre 1983. Cresciuta con una forte passione per il mondo dello spettacolo, Marianna ha intrapreso il suo percorso artistico fin da giovanissima, debuttando nel teatro a soli 16 anni. La sua formazione presso il Teatro Totò e i suoi studi con maestri come Enrico Bonavera e Antonio Sinagra l’hanno portata a farsi strada sia in ambito teatrale che televisivo.

Tra i suoi lavori più noti, Marianna ha partecipato a serie televisive di successo come “Gomorra – La Serie”, “Un Posto al Sole” e “I Bastardi di Pizzofalcone”. Inoltre, ha recitato nel film “Io non mi arrendo” accanto a Beppe Fiorello. Oltre al suo talento nel recitare, Marianna è anche una cantante apprezzata, con una carriera che l’ha portata a esibirsi in vari contesti musicali​.

Vita privata e matrimonio con Francesco Merola

Marianna è sposata con Francesco Merola, figlio del celebre cantante neomelodico Mario Merola. Nonostante una breve separazione nel 2021, la coppia ha risolto i problemi e ha coronato il loro amore con il matrimonio celebrato il 10 maggio 2022 nella chiesa di San Ciro a Portici. La loro relazione è caratterizzata da un forte legame, e insieme condividono la passione per la musica e lo spettacolo​.

Marianna Mercurio sui social

Molto attiva su Instagram, dove conta oltre 660.000 follower, Marianna Mercurio condivide con i fan numerosi aspetti della sua vita quotidiana, sia professionale che privata. Attraverso i social, mantiene un contatto diretto con il pubblico, rendendolo partecipe delle sue esperienze artistiche e personali​.