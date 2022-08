Cristiano Ronaldo su Instagram risponde agli attacchi: il portoghese non è felice a Manchester

Cristiano Ronaldo su Instagram ha risposto agli attacchi in riferimento in particolare a un suo possibile accostamento all’Atletico Madrid. Il portoghese a promesso che parlerà presto così da dire a tutti la verità. Non si sa però se sarà ancora un tesserato del Manchester United. Le prime uscite con il club inglese sono state deludenti se non imbarazzanti. Tuttavia, Cr7 ha 37 anni e il tempo ora scorre più velocemente.

Cristiano Ronaldo su Instagram risponde agli attacchi

Cristiano Ronaldo su Instagram risponde a un post in cui si accenna al suo possibile passaggio all’Atletico Madrid. “Saprete la verità in un paio di settimane, quando rilascerò un’intervista. I media stanno mentendo. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite solo 5 sono vere. Seguite questo consiglio”. Questo il messaggio pubblicato da Ronaldo su Instagram attraverso commenti a post social, annunciando presto un’intervista-verità in cui è pronto a fare luce su tutto.

Il portoghese non è felice a Manchester

Sicuramente Ronaldo non è più felice di Manchester ed i segnali ci sono stati tutti nelle ultime settimane. Il suo agente Mendes sta cercando di capire come poter trovare una nuova ricca destinazione per il portoghese, visto anche il Mondiale alle porte. Rischia in questa stagione di sedersi molte volte in panchina se non cambia atteggiamento nei confronti dei compagni di squadra e soprattutto dell’allenatore.

Tutti aspettano, adesso, questa conferenza stampa che probabilmente potrebbe esserci verso la fine del mercato quando CR7 avrà trovato o meno una nuova squadra.

