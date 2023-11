Stefano Tacconi, chi è oggi l’ex portiere della Juventus: malattia, moglie, dove vive, ristorante

Chi è Stefano Tacconi oggi? L’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana è ad oggi l’unico portiere nella storia ad aver conquistato tutte e cinque le competizioni UEFA per club. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Stefano Tacconi, ex portiere della Juve e della Nazionale: vita e carriera

Nato a Perugia il 13 maggio 1957, Stefano Tacconi ha 66 anni ed è uno dei più noti e amati ex calciatori italiani. È stato per ben dieci anni l’estremo difensore della Juventus, dal 1983 al 1992, indossando anche la fascia di capitano nelle sue ultime due stagioni in bianconero. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le casacche di Sambenedettese, Avellino e Genoa. Ha inoltre collezionato sette presenze nella Nazionale Italiana, partecipando come secondo portiere agli Europei del 1988 e ai Mondiali del 1990.

Con la maglia della Juventus si è aggiudicato due scudetti, una Coppa Italia e non solo. Nel suo palmares ci sono anche una Coppa dei Campioni, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Coppa Internazionale e una Supercoppa UEFA. È entrato infatti nella storia come l’unico portiere ad aver vinto tutte e cinque le competizioni UEFA per club vigenti all’epoca.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Cosa fa oggi: ristorante, dove vive

Dopo il suo ritiro dal calcio giocato nel 1994, Tacconi si è dedicato alla sua seconda passione: la cucina. Ha preso un diploma da cuoco e si è lanciato nel mondo della ristorazione. Ha gestito per anni un locale in Emilia, poi, nel 2016, ha deciso di aprire finalmente un ristorante tutto suo a Carpi, Caffè & Panera. Oggi l’ex portiere vive insieme alla sua famiglia a Cusago, in provincia di Milano.

Vita privata: moglie, figli

Stefano Tacconi è sposato dal 2011 con Laura Speranza, ex modella originaria di Rovereto. I due hanno vissuto insieme per ben diciotto anni prima di decidersi a convolare a nozze. La coppia, insieme da trent’anni, ha avuto quattro figli: Andrea, Alberto, Maria Vittoria e Virginia.

Il primogenito Andrea, nato il 28 luglio del 1995, ha provato a seguire le orme del padre come portiere per poi lanciarsi nel mondo dello spettacolo. Lavora come modello e di recente ha avuto un buon successo come personaggio televisivo. Ha partecipato come concorrente nel 2016 al reality La Fasenda e si è fatto conoscere meglio dai telespettatori nelle vesti di tentatore a Temptation Island Vip. Virginia è la figlia femmina più grande dell’ex portiere e ha un profilo Instagram con ben 7400 follower.

La malattia di Stefano Tacconi: come sta dopo l’aneurisma

Nella notte tra il 23 e il 24 aprile 2022, Stefano Tacconi è stato colpito da un aneurisma cerebrale. L’ex calciatore si trovava ad Asti per un evento di beneficenza. L’ex portiere fu ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia dell’Ospedale di Alessandria in condizioni molto gravi. Dopo un lungo periodo in clinica, Tacconi è riuscito a tornare a casa ed oggi continua il suo percorso di riabilitazione.