Chi è Paolo Galimberti, ex compagno di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini dopo quasi vent’anni durante i quali è stato assieme a Paolo Galimberti, si è separato dall’ormai ex compagno. Tra i due era nata una relazione importantissima, e per anni hanno avuto modo di vivere serenamente la propria omosessualità.

Chi è Paolo Galimberti

Paolo Galimberti, classe 1968, è l’ex compagno di Alfonso Signorini ed è nato a Giussano. Galimberti ha alle spalle una carriera da imprenditore ed è stato presidente dei giovani di Confcommercio, nonché socio con la sua famiglia in Euronics. Dal 1997 è stato Consigliere di Amministrazione di Euronics Italia Spa e nel 2004 è entrato a far parte del Consiglio Direttivo di Eurocommerce (organizzazione europea che rappresenta i settori del commercio al dettaglio, all’ingrosso e internazionale). Nel 2006 viene eletto membro del Board di Euronics International per poi, dal 2010 al 2012, ricoprire la carica di consigliere del Cnel. Galimberti è poi stato eletto nel 2013 al senato della Repubblica (la sua carica è cessata nel 2018) con il partito guidato da Silvio Berlusconi. Con Alfonso Signorini ha una relazione da quasi vent’anni.

Alfonso Signorini a Verissimo: “Abbiamo vite parallele, ma…”

A parlare del suo compagno, durante una puntata di Verissimo, è stato lo stesso conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini. “Sto con Paolo da 19 anni, ma io e lui abbiamo vite parallele: ognuno il suo lavoro, la sua indipendenza, la sua vita, la sua casa, ma sentiamo sempre il bisogno di ritrovarci e di stare insieme.

La qualità del tempo fa la differenza”. Sempre riguardo il suo compagno, Signorini ha poi aggiunto “ricorderò per sempre un gesto che ha fatto mia mamma. A mia mamma piaceva molto Paolo. Il giorno in cui se n’è andata, prima di morire, chiese alla sua badante di aiutarla ad indossare una maglietta che le aveva regalato Paolo. Se n’è andata con la sua maglietta addosso”

La fine dell’amore tra i due

Alfonso Signorini, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha annunciato nel settembre 2022 la fine della storia tra i due: “Dopo 18 anni, io e Paolo Galimberti non stiamo più insieme” ha infatti rivelato. Quindi ha spiegato che è stata “una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”. Ha poi svelato che nonostante sia single, in realtà il suo cuore ha già ripreso a battere per un altro uomo.

