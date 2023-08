Oroscopo settimanale Branko 28 agosto-3 settembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 28 agosto al 3 settembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi, caldissimi giorni di agosto? Come si evolverà l’influenza degli astri con l’inizio di settembre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 28 agosto al 3 settembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi ultimi, caldi giorni di agosto? Come si chiuderà questa estate secondo le stelle? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 28 agosto al 3 settembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 28 agosto-3 settembre

Qualche borbottio di troppo per i nati nell’Ariete. Non è il vostro momento migliore e si vede. Vi irritate facilmente, complice il fatto che nulla sembra andare secondo i vostri piani ultimamente. Cercate di rimanere lucidi, non lasciatevi trascinare dalle forti emozioni del momento: potreste prendere decisioni di cui vi pentireste. Se non trovate una via d’uscita, non abbiate paura di chiedere aiuto.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 28 agosto-3 settembre

Tante novità in arrivo nella vita dei nati nel Toro. Vi aspettano giornate operose, in cui avrete molte occasioni per mettere in mostra le vostre abilità. In molti conoscono bene il vostro talento, fatevi notare e potreste ottenere qualche opportunità interessante. Cambiamenti interessanti anche in privato, a patto di dimostrare un po’ di flessibilità.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 28 agosto-3 settembre

Grandi affari in arrivo per i nati nei Gemelli. Il vostro istinto non mente e vi guida verso ottime opportunità di guadagno. Avete le mani in pasta un po’ ovunque in questo periodo, ora è solo una questione di pazienza ed agilità mentale. Attendete il momento più adatto per colpire, sia per quanto riguarda i soldi che per l’amore: avete le carte giuste basta sapere quando giocarle.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 28 agosto-3 settembre

Giornate nostalgiche per i nati nel Cancro. Si chiude l’estate e si riaccendono potenziali fuochi di passione. Tra un’incombenza e l’altra avrete occasione di fare intriganti nuove conoscenze e di riavvicinarvi a persone del vostro passato. Perdonate ma non dimenticate: non negate una seconda opportunità a chi la merita ma siate pronti a bloccare chi non ha imparato la lezione.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 28 agosto-3 settembre

Fuochi d’artificio per i nati nel Leone. Con la fine di agosto avrete molte occasioni per celebrare i risultati ottenuti in queste calde settimane estive. Guardate al passato con orgoglio e preparatevi alle sfide in arrivo in autunno. Attenti però a non adagiarvi troppo sugli allori. C’è tanta invidia nell’aria, tenete gli occhi aperti per evitare le sgambettate di chi non gradisce il vostro successo.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 28 agosto-3 settembre

Arrivi inaspettati nella vita dei nati nella Vergine. La monotonia della vostra quotidianità sarà scossa da nuove e vecchie conoscenze pronte ad inserirsi nella vostra vita. Il cambiamento può spaventarvi, ma è una parte fondamentale della vita di tutti. Una prospettiva diversa potrebbe essere quello che vi serve per scuotervi dal torpore e per virare verso un percorso più stimolante.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 28 agosto-3 settembre

Atmosfera competitiva per i nati nella Bilancia. In molti sottovalutano le vostre capacità e minimizzano i vostri risultati e la cosa vi manda in bestia. Sfruttate questa carica in modo positivo, continuate imperterriti verso i vostri obiettivi ignorando le malelingue. Sventolare i propri successi sotto il naso dei criticoni non è proprio una mossa matura ma, dopotutto, nessuno è davvero perfetto.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 28 agosto-3 settembre

I nati nello Scorpione dovranno provare a respirare un po’. Tanto stress negli ultimi giorni, siete stati sballottati qua e là tra un impegno e l’altro, senza una vera occasione per capire cosa stesse succedendo. Vi sentite schiacciati da responsabilità e aspettative, non riuscite a stare fermi. Provate a ritagliarvi più tempo per voi stessi, concedetevi un po’ di relax prima di ripartire a 100 all’ora.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 28 agosto-3 settembre

Brutti presentimenti per i nati nel Sagittario. Avete la sensazione che ci sia qualcosa che non va, un misto di paranoia e pessimismo dopo un paio di settimane un po’ altalenanti. Cercate di metter da parte i sentimenti negativi e di continuare sulla vostra strada, ma non limitatevi ad ignorarli. Sfogateli fuori, ci sono persone disposte ad ascoltarvi e a darvi il supporto che meritate.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 28 agosto-3 settembre

Basta gozzoviglie per i nati nel Capricorno. Ultimamente vi siete dati alla pazza gioia, ignorando un po’ troppo responsabilità ed incombenze. È il momento di tornare in carreggiata, non avete più il lusso di aspettare. Rimettete un po’ d’ordine nella vostra vita e mettete una pezza dove necessario. Chiedere scusa è un segnale di maturità, non di debolezza.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 28 agosto-3 settembre

Si pensa in grande in casa dei nati nell’Acquario. Avete lavorato a lungo sui vostri ultimi progetti e non avete intenzione di fermarvi ora. Gli astri supportano i vostri sforzi in questi giorni, è il momento giusto per rendere concrete le vostre ambizioni. Occhio al privato, alcune persone a voi vicine hanno bisogno del vostro supporto. Fatevi trovare pronti, che sia per tendere un orecchio o una spalla su cui piangere.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 28 agosto-3 settembre

Si fa speziata la fine dell’estate dei nati nei Pesci. Gli astri promettono romanticismo e caldi momenti di passione soprattutto nel fine settimana. Non abbiate paura di stuzzicare il vostro partner e di esplorare nuovi orizzonti, provate qualcosa di nuovo. Se cercate ancora l’amore, non disperatevi: la persona giusta potrebbe essere proprio dietro l’angolo.