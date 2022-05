Cristiana Dell’Anna, chi è l’attrice di “Qui rido io”: marito, film, Gomorra

Cristiana dell’Anna è un’attrice italiana, candidata al David di Donatello 2022 come attrice non protagonista del film “Qui rido io”.

Chi è Cristiana Dell’Anna

Cristiana Dell’Anna è un’attrice che, grazie ad Un posto al sole (soap opera della Rai) è riuscita a farsi conoscere al grande pubblico. In questo progetto in cui ha interpretato le sorelle gemelle Micaela e Manuela Cirillo è entrata nel 2012 ed è uscita nel 2016. Dal 2016 al 2019, poi, recita nella serie tv Gomorra dove ha interpretato il ruolo di Patrizia Santoro. nella pellicola cinematografica Third Contact. Il 23 dicembre 2020 approda nel mondo musicale in radio con il singolo Carpe D.M. composto dal musicista napoletano Carlo Lomanto.

Film

Al cinema la si è vista anche in Mister Felicità di Alessandro Siani nel 2017, Tensione superficiale nel 2018 e Qui rido io di Mario Martone nel 2020 che gli è valsa la candidatura al David di Donatello 2022. È stata anche co-protagonista di Rocco Chinnici – È così lieve il tuo bacio sulla fronte, diretto da Michele Soavi.

Marito e matrimonio

Cristiana dell’Anna, la Patrizia di Gomorra, è sposata con Emanuele Scamardella. L’attrice nel 2018 si è sposata Siena, il 1 settembre, lo stesso giorno in cui hanno detto sì Chiara Ferragni e Fedez.

Curiosità su Cristiana Dell’Anna

Per un periodo Cristiana, per far contento papà, si iscrive a Medicina, ma poi lascia perché la sua carriera di attrice diventa sempre più importante.