Covid, pugno duro in Grecia: multa di 100 euro agli over 60 non vaccinati

Covid, vaccino obbligatorio per gli over 60 in Grecia: multa per quelli non vaccinati di 100 euro al mese.

Covid, anche la Grecia prende misure drastiche: vaccino obbligatorio per gli over 60 e multa di 100 euro per quelli non vaccinati. Con l’aumento dei contagi che ha colpito il continente europeo, sono molti i paesi che hanno scelto il pugno duro per gestire i cittadini più restii a vaccinarsi. La dura decisione greca segue l’imposizione del vaccino obbligatorio in Austria e il Super Green Pass per i soli vaccinati e guariti in Italia.

L’annuncio è di Kyriakos Mitsotakis, primo ministro della Grecia: dal 16 Gennaio il vaccino sarà obbligatorio per gli over 60. I cittadini con più di 60 anni che si ostineranno a non vaccinarsi saranno multati per 100 euro al mese. La multa sarà imposta automaticamente dall’Autorità Indipendente delle Entrate Pubbliche. Questa dura presa di posizione della Grecia arriva in risposta all’aumento dei contagi che ha colpito l’Europa e all’arrivo della nuova pericolosa variante Omicron. Nel paese ellenico sono circa 520mila gli over 60 che ancora non sono vaccinati. Solo il 63% della popolazione greca è vaccinata al momento, ma gli appuntamenti per la somministrazione sono in continuo aumento.

Il primo ministro Greco: “Non è giusto che i vaccinati paghino per chi rifiuta l’evidenza”

“Non è rigore. Direi che è un costo sanitario.” -ha spiegato Mitsotakis nel suo annuncio su Facebook– “Una motivazione precauzionale, una spinta alla vita ma credo sia anche un atto di giustizia per chi si è vaccinato. Non è possibile che alcune persone siano private dei servizi sanitari di cui hanno bisogno perché altre si rifiutano ostinatamente di accettare l’evidenza“. Secondo il primo ministro greco, il denaro incassato dalle multe verrà utilizzato per finanziare la sanità pubblica. Il premier ha voluto inoltre rassicurare i cittadini sulla variante Omicron, sottolineando che per ora non sono stati individuati casi in Grecia.