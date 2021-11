Variante Omicron Italia, come sta il paziente zero

Variante Omicron Italia: il paziente zero è rientrato in Campania, nella sua abitazione. Si trova in quarantena insieme alla sua famiglia. Tutti stanno bene.

Variante Omicron Italia

Arrivano notizie dal Sudafrica grazie alle informazioni della professoressa Penny Moore (University of Witwatersrand, Johannesburg), che è la persona che ha scoperto e caratterizzato la variante Omicron.

Intanto, c’è una maggiore certezza sulla origine di Omicron: “Viene da un paziente con infezione severa da Hiv che ha avuto un Covid durato oltre 200 giorni a causa dello stato di grave immunodeficienza. Ricordiamo che, a causa dei lockdown ed altre restrizioni anti-Covid, è calata di molto, sia in Sudafrica che in altre nazioni africane, la percentuale di soggetti con Hiv/Aids trattati con terapia anti-retrovirale (ART), e che casi come questi aumenteranno sono destinati ad aumentare”.

Come sta il paziente zero

Il paziente zero, positivo alla variante Omicron, è un 55enne della Campania. Ha aggiornato sulle proprie condizioni al Giornale Radio Rai. L’uomo, manager dell’Eni, fa sapere che i sintomi sono blandi. Il discorso vale anche per la famiglia, che comprende persone tra 8 e 81 anni di età: l’infezione, dice, si è manifestata in modo lieve. Il dirigente è in isolamento nella sua casa di Caserta ed è monitorato costantemente dai medici e dall’autorità sanitaria. Aveva doppia dose di vaccino.

Il manager è rientrato in Italia dal Mozambico l’11 novembre ed è risultato positivo mentre era in procinto di imbarcarsi per tornare in Africa. Il direttore dell’AslL di Caserta, Ferdinando Russo, assicura che i componenti del gruppo familiare – 4 adulti e 2 bambini – stanno tutti bene.

