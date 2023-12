Gianni Morandi compie 79 anni: festeggerà correndo

Gianni Morandi ha compiuto 79 anni: il cantante ha deciso di festeggiare gli anni in modo unico che lo contraddistingue.

Gianni Morandi compie 79 anni l’11 dicembre 2023. L’artista romagnolo è sempre molto seguito ed apprezzato dal pubblico. Da Fiorello ha rivelato come festeggerà il suo compleanno.

Gianni Morandi compie 79 anni

Gianni Morandi compie 79 anni l’11 dicembre 2023. Il cantante ha condiviso la notizia del suo compleanno sui suoi canali social: “Oggi sono 7.9 , c’è ancora il 7 davanti!.. #evviva #dicembre #natale @morandimania_official”.

Il cantante ha ricevuto la telefonata in diretta da Fiorello nella puntata mattutina di VivaRai 2. “Dove sei?”, gli ha chiesto il conduttore. Il festeggiato, sorridendo, ha risposto: “Sono a casa a San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna. Fa freddo”. “Che bello vederti sveglio a quest’ora”, ha ribattuto Fiorello.

Festeggerà correndo

Poi, nella chiacchierata tra l’artista e Fiorello è venuta fuori l’idea del cantante di come festeggerà il suo compleanno: “Oggi che farai?”, ha chiesto lo showman siciliano. “Voglio fare 2-3 km di corsa“, ha detto con il sorriso sulle labbra il cantautore. “Sei sempre il nostro Gianni Morandi nazionale, non possiamo che augurarti buon compleanno. Abbiamo messo la tua data di nascita insieme a quelle importanti, come il 25 dicembre, il 1 maggio“, ha continuato lo showman.