Fortunato Cerlino, chi è l’attore di Maria Corleone: vita privata, carriera, moglie, figlie

Chi è Fortunato Cerlino, vita privata e carriera dell’attore di Maria Corleone

Nato a Napoli il 17 giugno 1971, Fortunato Cerlino ha 52 anni ed è un noto attore italiano, tra i protagonisti della nuova serie di Canale 5 Maria Corleone, nel ruolo del boss mafioso Luciano Corleone. Si forma come interprete all’Accademia di Arte Drammatica della Calabria e all”Accademia del Teatro Diana di Napoli, per poi seguire diversi seminari e corsi di improvvisazione all’estero. In carriera si divide tra teatro, cinema e televisione.

Tra i suoi film più noti ricordiamo La via degli angeli, Fortapàsc, Ribelli per caso, Lascia perdere Johnny!, American Night, Bastardi a mano armata e anche Gomorra di Matteo Garrone. In tv partecipa inoltre a diverse serie di spicco come Distretto di Polizia, R.I.S. – Delitti imperfetti, Il candidato, Gomorra – La serie, I medici, La porta rossa e Fino all’ultimo battito. Nel 2018 l’attore ha fatto il suo esordio come scrittore con Se vuoi vivere felice, romanzo poi portato sul grande schermo dallo stesso Cerlino da regista qualche anno dopo, nel 2023. È possibile seguire l’artista e i suoi ultimi progetti televisivi e cinematografici tramite il suo profilo Instagram, che vanta un seguito di oltre 135mila follower.

Vita privata: moglie, figlie

Fortunato Cerlino è sposato da diversi anni con la photo editor Antonella Sava. Insieme dal 2015, son convolati a nozze con rito civile a Trieste il 21 luglio 2018. Dal loro amore nascono due figlie: la prima è Delfina, nata a Roma nell’agosto del 2017, la seconda è Lea Maria Carla, anche lei nata nella Capitale il 18 dicembre 2021.