Russia Ucraina, l’Italia cosa rischia con la guerra: conseguenze economiche e commerciali visto che l’Italia dipende sotto vari aspetti direttamente dai rifornimenti che arrivano dalla Russia.

Russia Ucraina, l’Italia cosa rischia con la guerra?

Con lo scoppia della guerra tra Russia e Ucraina, l’Italia subirà diverse conseguenze: oltre all’incertezza sui mercati finanziari, ci saranno conseguenze in termini economici. Mosca è infatti la 14esima destinazione al mondo per le merci italiane e lo scambio commerciale è pari a 20 miliardi di euro.

Poi soprattutto, per i rifornimenti di gas che arrivano direttamente dalla Russia. L’Italia riceve infatti circa il 40 per cento del proprio gas naturale, essenziale per scaldare le case e per generare elettricità, dalla Russia.