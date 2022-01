Covid Francia, nuova variante scoperta proveniente dal Camerun

Covid Francia, nuova variante riscontrata in circa 67 pazienti nel sud del paese. Il paziente zero è arrivato dal Camerun.

Covid Francia, nuova variante scoperta a fine novembre a sud del paese. Proveniente probabilmente dal Camerun, è stata rilevata su circa 67 pazienti.

Covid Francia, nuova variante scoperta

A fine novembre nel Sud della Francia sono risultate positive a una variante sconosciuta del Covid-19. Gli esperti parlano già di una nuova variante da Coronavirus. Il paziente zero era tornato da un viaggio in Camerun, e questo fa supporre che l’infezione possa provenire dal paese africano.

La nuova variante del virus è stata rilevata in 67 pazienti Covid ricoverati. C’è sicuramente molta attenzione perché le varianti sono sconosciute e si ignorano gli effetti e la contagiosità. L‘Organizzazione Mondiale della Sanità è stata già allertata e si è adoperata per approfondire lo studio di questa nuova variante per capire almeno la pericolosità di contagio in tempi brevi.

Nuova variante: di cosa si tratta

Gli scienziati stanno cercando di capire effettivamente di cosa si tratta.

Non sarà facile in tempo brevi capire gli effetti e le conseguenze effettive. Gli esperti che hanno isolato la variante, appartenenti a un programma sostenuto dal governo francese, affermano di aver identificato ben «46 mutazioni». Alla variante è stato dato il nome B.1.640.2. La sua presenza è stata rilevata per la prima volta dagli esperti dell’IHU Mediterranee Infection di Marsiglia, lo scorso dicembre.

