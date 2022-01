Covid, Carnevale di Rio 2022 rinviato: ecco la data

Covid, Carnevale di Rio 2022: rinviato ma non cancellato. Nonostante i numeri da contagio siano molto alti si spera in un rallentamento

Il famoso Carnevale di Rio è stato rinviato a causa del Covid. Anche il 2022 si prevede un anno meno ricco soprattutto di turisti per il Brasile, almeno in questa prima parte. Le sfilate di carri previste dal 25 febbraio al primo marzo non saranno cancellate, ma solo rinviate al 21 aprile, sperando che nel frattempo l’ondata di contagi e di morti possa rallentare. “I comuni di Rio e di San Paolo hanno deciso di rinviare le sfilate delle scuole di samba a causa della situazione attuale della pandemia in Brasile e della necessità di preservare vite”, si legge in un comunicato. Lo scorso anno il principale centro del Carnelvale. il Sambodromo, anziché ospitare carri e sfilate accolse un grande centro per le vaccinazioni. I numeri di contagio in Brasile