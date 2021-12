Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano sulle principali piattaforme e sui canali nazionali. Una ricca offerta.

Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: nelle feste natalizie, soprattutto al tempo del Covid, la scelta di vedere un film potrebbe essere l’idea giusta. Non solo cult ma diverse novità.

Cosa vedere a Natale in tv

Si parte dalla Vigilia di Natale con diverse proposte in tv per arrivare alla serata di Natale. Da film a concerti ma anche la scelta dello streaming non è da sottovalutare.

Si parte il 24 dicembre alle 21:30 con il concerto de Il Volo – O Holy Night (dalle Grotte di Frassasi).

alle 21:30 con il concerto de (dalle Grotte di Frassasi). Si passa poi sempre il 24 a un cult: 21.34 con il classico dei classici natalizi ossia l’immancabile Una Poltrona per Due

con il classico dei classici natalizi ossia l’immancabile Su canale 5, il 24 dicembre alle 21.45 il consueto concerto dall’Auditorium Conciliazione di Roma, conduce Federica Panicucci .

dall’Auditorium Conciliazione di Roma, conduce . Il 25 dicembre in prima serata su Rai 1 ci sarà Alberto Angela con un nuovo speciale dedicato alla città di Napoli.

in prima serata su Rai 1 ci sarà con un nuovo speciale dedicato alla città di Napoli. Il 25 sera in prima serata su Rai 3 il film Disney Coco mentre su rete 4 il film cult Via col vento.

Il 25 ci saranno tante prime visioni e non solo disponibili sulle diverse piattaforme streaming:

al cinema e in streaming c’è LoveHard , commedia romantica disponibile su Netflix e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

commedia romantica disponibile su e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) passato per le sale a novembre, l’ultimo film di Gigi Proietti Io sono Babbo Natale è da poco sbarcato su Amazon Prime e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

è da poco sbarcato su e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick Ancora su Prime e su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, il romantico Christmas Under the Stars , un uomo e una donna si incrociano in un vivaio di alberi di Natale e rimangono fulminati dall’incontro

un uomo e una donna si incrociano in un vivaio di alberi di Natale e rimangono fulminati dall’incontro su Netflix e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick Un bambino chiamato Natale , in cui un ragazzino parte per il profondo Nord alla ricerca del padre, trovandosi a vivere una fantastica avventura

, in cui un ragazzino parte per il profondo Nord alla ricerca del padre, trovandosi a vivere una fantastica avventura immancabile Il Grinch , disponibile su Netflix e su Amazon Prime Video, tratto dal romanzo per bambini del Dr. Seuss e vincitore di un Oscar per il miglio trucco, il protagonista è interpretato da Jim Carey

, disponibile su Netflix e su Amazon Prime Video, tratto dal romanzo per bambini del Dr. è disponibile su Netflix anche Polar Express : nel giorno della vigilia di Natale, un ragazzino decide di intraprendere un viaggio su un treno magico, diretto al Polo Nord, alla ricerca di Babbo Natale

: nel giorno della vigilia di Natale, un ragazzino decide di intraprendere un viaggio su un treno magico, diretto al Polo Nord, alla ricerca di Babbo Natale ancora su Netflix, La banda dei Babbi Natale , la commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo disponibile su Netflix: i tre inseparabili amici hanno formato una squadra di bocce, i The Charlatan

, la commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo disponibile su Netflix: i tre inseparabili amici hanno formato una squadra di bocce, i The Charlatan Su Sky arriva anche il sequel di Un gatto in tangenziale con protagonisti ancora una volta Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Nel cast anche Luca Argentero.

con protagonisti ancora una volta Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Su Disney+, il grande classico Mamma, ho perso l’aereo di Chris Columbus con Macaulay Culkin, Joe Pesci e Daniel Stern.

Cosa vedere a Santo Stefano in tv

Il 26 dicembre anche propone interessanti visioni in prima serata: