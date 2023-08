Sam Asghari, chi è il terzo marito di Britney Spears: vita privata, carriera, divorzio

Chi è Sam Asghari, terzo marito di Britney Spears. Attore, modello e personal trainer di origini iraniane, è al fianco della pop-star dal 2022. Dopo poco più di un anno dalle nozze, tuttavia, la coppia pare vicina al divorzio.

Chi è Sam Asghari, terzo marito di Britney Spears: vita privata e carriera

Nato a Teheran il 3 marzo 1994, Sam Asghari è un attore, modello e personal trainer 29enne di origini iraniane, noto al pubblico internazionale soprattutto in quanto terzo marito di Britney Spears. Vive negli Stati Uniti dall’età di 13 anni ed è diventato ufficialmente un cittadino americano nel 2012. Asghari si è avvicinato al mondo della moda all’età di 21 anni, su consiglio di sua sorella Faye. Nel corso della sua carriera in passerella ha posato per molte riviste importanti come Vulkan, Man’s Health, Iron Man e GQ. In seguito comincia a farsi spazio anche come attore sia al cinema che in televisione. Dopo un cameo in Unbelievable!!!!!, recita nella commedia Sai tenere un segreto e nel film d’azione Bomb Squad. Appare inoltre in tv in episodi di NCIS, Black Monday, The Family Business e Dollface.

Vita privata, il matrimonio con la cantante e le voci di divorzio

Sam Asghari e Britney Spears si incontrano per la prima volta nel 2016, sul set del videoclip del brano Slumber Party. I due si fidanzano nel 2021, per poi convolare a nozze nell’estate del 2022, nella villa californiana di Thousand Oaks. Prima del matrimonio la coppia firma un accordo prematrimoniale per proteggere l’immensa fortuna della pop-star, stimata attorno ai 60 milioni di dollari.

Dopo appena 14 mesi di matrimonio, la coppia pare ormai ad un passo dal divorzio. Secondo insistenti voci di corridoio Asghari ha lasciato la villa che condivideva con Britney ed è pronto a chiudere definitivamente con lei. L’attore ha chiesto il mantenimento ed una revisione dell’accordo prematrimoniale, minacciando la cantante e il suo team di avvocati di divulgare “informazioni imbarazzanti” se le sue richieste non saranno accolte. Ci sono ancora molte nubi circa le cause della frattura tra i due. Diverse indiscrezioni parlano di un possibile tradimento da parte di Spears e di litigi violenti con aggressioni ai danni dell’attore.