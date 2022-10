Wanda Nara e L-Gante insieme in una foto nudi a letto: la reazione di Icardi

Wanda Nara e L-Gante hanno pubblicato foto insieme mentre sono nudi in un letto. Immagine che ha fatto indignare Icardi.

Wanda Nara e L-Gante si fanno vedere ancora in pubblico e questa volta in modo particolare. Infatti, sono spuntate foto su Instagram che vedono i due nuovi piccioncini a letto nudi. Questa vicenda avrebbe fatto indignare il calciatore Mauro Icardi.

Wanda Nara e L-Gante insieme in una foto nudi a letto

Wanda Nara e L-Gante sono apparsi su Instagram in una foto abbastanza bollente. Il cantante, 22 anni, ha condiviso foto con l’ex moglie di Mauro Icardi a letto nudi, immagini che saranno presenti anche nel nuovo videoclip di lui.

Quindi mi ami mamma, o mi odi mamma. L’ultimo romantico”, è la didascalia del post. Lui è di 13 anni più giovane di lei che ormai è lontana km e km dalla Turchia.

Mentre sulla separazione tra Icardi e Wanda, il legale di Wanda, Ana Rosenfeld, alla stampa argentina avrebbe spiegato: “ La separazione è ufficiale e legale. C’è una differenza sostanziale: i due possono fare la loro la vita, perché l’adulterio non è cosa da poco in Italia e può essere una questione di battaglia legale.

Così hanno deciso di separarsi legalmente, ma non c’è ancora alcuna separazione dei beni, cosa che sarebbe comunque fatta previo accordo“.

La reazione di Icardi

Ovviamente le ultime foto uscite pubblicamente sui socia hanno fatto andare su tutte le furie l’attaccante argentino, ora in forza al Galatasaray come ha dichiarato Juan Etchegoyen a Mitre Live.

Poi, spuntati altri dettagli sulla reazione dell’attaccante: “Icardi ha telefonato subito a Wanda, le ha chiesto di tornare in Turchia e farla finita con questa farsa mediatica.

Mauro non sa più che parole usare: è arrabbiato e allo stesso tempo triste”, ha spiegato la fonte aggiungendo: “Il Galatasaray non è contento di quello che sta combinando l’attaccante, che in questo modo rischia di finire la sua carriera prima del previsto”.

