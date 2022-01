Cortesie per gli ospiti 2022: cast, perché manca Diego, Luca Calvani

Cortesie per gli ospiti 2022 è pronto a ripartire su Real Time per una nuova edizione. Tra i giudici spunta la new entry Luca Calvani

Cortesie per gli ospiti 2022 è pronto a ripartire su Real Time con qualche novità.

Cortesie per gli ospiti 2022

Le registrazioni dello show sono partite e il programma vede due coppie sfidarsi per regalare ai giudici e agli avversari una serata perfetta. I tre giudici sono chiamati a giudicare ogni particolare della cena o del pranzo offerto, dall’arredamento della casa, la tavola, all’intrattenimento.

Il cast

La new entry tra i giudici sarà Luca Calvani (per il posto dell’interior designer e architettura) che andrà a sostituire Diego Thomas.

Assieme a lui i telespettatori rivedranno gli altri due giudici veterani dello show, ossia Csaba dalla Zorza per il lifestyle e Roberto Valbuzzi per il cibo.

L’addio di Diego Thomas

Il programma cortesie per gli ospiti 2022 sarà senza Diego Thomas, che ha lasciato dopo più di tre anni per dedicarsi ad altri progetti. L’ex giudice, dopo aver fatto 298 puntate e 596 cene, ha dato voluto dare il suo saluto su Instagram.

“È arrivato il momento per me di concentrarmi sull’Architettura e su altri progetti personali a cui tengo tantissimo e che non vedo l’ora di condividere con voi. C’è un tempo per tutto, questo è il tempo di dedicarmi ad altro”. Diego ha poi rimarcato che “Cortesie è stato un programma che mi ha dato tantissimo e che mi ha fatto conoscere tante persone diverse che mi hanno aperto la porta di casa. Ai fan di Cortesie e a chi parteciperà – ha concluso – ricordo, come sempre, che il tappeto deve essere grande e deve andare sotto il tappeto.

Vi tengo d’occhio, eh?!’.