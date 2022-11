1899 quando esce su Netflix? Trama, trailer e cast della nuova serie

La nuova serie 1899 sta per uscire su Netflix, e si tratta di un thriller psicologico nato dalle stesse menti che hanno ideato Dark. La serie tv, molto attesa dagli amanti del genere, trascinerà lo spettatore in un mondo fatto di misteri, viaggi nel tempo e tantissimi colpi di scena. Ma quando esce 1899 su Netflix?

La serie sarà composta da otto episodi.

Trama di 1899

La serie tv 1899 di Netflix parla di un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente.

I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all’estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l’avvistamento in alto mare di un’altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo e i i passeggeri saranno perplessi di fronte a un enigma spiazzante.

Cast

La serie Netflix creata da Jantje Friese e Baran bo Odar vedrà la partecipazione di Emily Beecham, Aneurin Barnard e Andreas Pietschmann.

Ecco il trailer.

Quando esce 1899 su Netflix e a che ora

La serie tv Netflix uscirà il 17 novembre alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi.

