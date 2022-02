Claudio Mandia, morto a New York in college: ultime news

Claudio Mandia, morto: ultime news arrivano e sono piuttosto terribili. Si aspetta sempre l'autopsia per iniziare a capire cosa sia successo.

Claudio Mandia, morto: ultime news. Arrivano diverse e disparate ipotesi sulla morte del giovane originario di Battipaglia. Intanto, i genitori si sono affidati a un ufficio legale importante per scoprire la verità.

Claudio Mandia, morto: ultime news

Il giovane Claudio Mandia è morto nel Collage di New York e per adesso rimane l’unica terribile certezza. L’ipotesi di un malore sembra essere stata scartata dalla famiglia che intanto si è affidata a un prestigioso ufficio legale per scoprire la verità.

Servirà l’autopsia per iniziare ad unire diversi punti che evidentemente ai genitori che sono sul posto non quadrano. I genitori di Claudio, il papà Mauro, imprenditore con un’attività di esportazione all’estero di surgelati e la madre, Elisabetta Benesatto, docente di Scienza delle Comunicazioni nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, parlano di “trattamenti inimmaginabili”.

Claudio: le ipotesi della morte

Con il passare delle ore e con le notizie che arrivano da New York, sono diverse le ipotesi che circolano e sono tutte allo stesso tempo terribili.

Repubblica scrive che c’è da prendere in considerazione anche il gesto estremo del giovane, disperato per una severa sanzione, l’isolamento nella sua stanza accompagnato dalla minaccia di espulsione dall’istituto, che gli sarebbe stata applicata dopo la contestazione di una presunta irregolarità (un sospetto plagio) nello svolgimento di un compito.

Qualcuno va oltre e parla di un “gioco estremo, forse uno di quei riti di iniziazione che spesso si fanno nelle confraternite americane, anche se viene smentito lo svolgimento di una festa la sera prima all’interno del collegio così come si escludono l’uso di alcool e droghe”.

