Ambra Angiolini e Allegri, che frecciata al suo ex: cos’ha detto

La frecciata di Ambra Angiolini contro l’ex Massimiliano Allegri: cosa ha detto? Durante la seconda serata di Michelle Impossible la conduttrice ha recitato un monologo insieme a Michelle Hunziker. Ambra ha colto l’occasione per lanciare una stoccata all’ex fidanzato. Cosa ha detto?

Ambra Angiolini, frecciata all’ex Allegri: ecco cosa ha detto a Michelle Impossible

Michelle Impossible, lo speciale in due serate condotto da Michelle Hunziker, ha riservato molte sorprese ai telespettatori.

Tanti gli ospiti di spicco del varietà, tra cui l’attrice e showgirl Ambra Angiolini. È stata proprio lei la protagonista di un momento topico del programma, quando, affiancata dalla conduttrice svizzera, ha recitato un monologo sugli “sbagli”. Ambra e Michelle si sono celebrate a vicenda, nel bene e nel male, elencando e mettendo a confronto i vari sbagli commessi nel corso delle loro vite.

“La prima volta che ho sbagliato avevo 8 anni.” -racconta Ambra, spiegando la marachella- “Ho rotto il mio salvadanaio e ho speso tutti i soldi nella merceria sotto casa.

Ho comprato tutte cose inutili. Oggi non rompo più i salvadanai. Ma soprattutto, in merceria ci mando Jolanda”. Non colpe, ma errori di giudizio e di svalutazione di loro stesse: “Ho fatto l’amore per la prima volta a 18 anni con l’uomo sbagliato. Mi diceva che ero grassa e che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Io, per farlo accadere presto, inizio a vomitare e divento bulimica. Oggi vomito ancora le persone sbagliate fuori dalla mia vita”.

Il momento si conclude con un elettrizzante balletto, sulle note del brano cult T’appartengo. Ambra Angiolini ha colto l’occasione per lanciare una frecciata all’ex fidanzato, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: “L’ultima volta che mi sono sbagliata era il 2017. Oggi che è il 2022…. la morale è che mi ero proprio sbagliato”.

La separazione tra Ambra e Allegri: cosa è successo?

I due, dopo quattro anni insieme, si sono lasciati nel 2021, quando è arrivato il tradimento da parte di lui. Ambra Angiolini lo ha scoperto attraverso degli indizi trovati nell’auto del mister, che l’hanno condotta a un’infedeltà avvenuta a più riprese a Torino, come scoperto dalla rivista Chi. L’attrice tuttavia ha tentato di ricucire il rapporto, di salvare la relazione, ma per l’allenatore era ormai conclusa, ed è sparito senza lasciare traccia.

A pesare su tutto, poi, si è aggiunta la decisione di Striscia la Notizia di consegnare proprio all’attrice un Tapiro d’Oro.