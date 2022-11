4 novembre, festa delle forze armate: perché si festeggia oggi e in cosa consiste la celebrazione

4 novembre, festa delle forze armate: ecco cosa si ricorda e come viene celebrato questo giorno in particolare dall'Italia.

4 novembre, festa delle forze armate: l’Italia in questo giorno ricorda un evento in particolare. Dal 1976 è stato deciso che non si tratta più di festa nazionale ma della cosiddetta “festa nobile”. Tuttavia, le più alte cariche dello Stato rendono omaggio in questa giornata in particolare. L’evento è legato alla Prima Guerra Mondiale e ai suoi caduti.

4 novembre, festa delle forze armate: perché si festeggia oggi

Il 4 novembre ricorre la festa delle forze armate e l’Italia così ricorda l’Armistizio di Villa Giusti – entrato in vigore il 4 novembre 1918 – che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.

Il 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa nazionale. Tuttavia, dal 1976 è stato deciso che non si tratta più di festa nazionale ma della cosiddetta “festa nobile”.

In cosa consiste la celebrazione

La celebrazione non ha nulla di particolare ma intorno alle ore 10, presso l’Altare della Patria in piazza Venezia a Roma, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalle alte cariche dello Stato e dalle autorità militari di vertice, deporrà una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto. L’esercito della Difesa ricorda così questa celebrazione: “In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi”.

LEGGI ANCHE: Allerta meteo 4 novembre: su quali regioni sono previste vento e piogge. Avviso della Protezione Civile