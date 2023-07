Come vedere Tim Summer Hits 2023: quante puntate e quando finisce

Come vedere Tim Summer Hits 2023, dove è possibile guardare i concerti? Tutto quel che c’è da sapere sull’amata kermesse musicale estiva, quest’anno condotta da Nek e da Andrea Delogu. Quante puntate faranno? Quando finisce?

Come vedere il Tim Summer Hits 2023: trasmissione tv, radio, streaming

Anche quest’estate torna la kermesse musicale più attesa della stagione, Tim Summer Hits 2023. Dopo il successo della prima edizione nel 2022, Andrea Delogu torna a presentare l’evento estivo. Stavolta al suo fianco non c’è Stefano De Martino ma Nek, cantautore già conduttore nel 2022 in Dalla strada al palco. Per seguire la messa in onda dei concerti, basta sintonizzarsi ogni domenica sera su Rai 2, alle ore 21. In alternativa, si potrà seguire la trasmissione in simulcast su Rai Radio 2, con il commento di Ema Stokholma. In alternativa, è possibile guardare la serata con comodità in streaming, su RaiPlay.it.

Quante puntate dura la kermesse? Quando finisce?

La seconda edizione di Tim Summer Hits andrà avanti per sei puntate, trasmesse in tv nel corso di tutta l’estate. I concerti, registrati ai primi di giugno e luglio tra Roma e Rimini, verranno trasmessi in tv fino a fine luglio. È inoltre previsto un episodio speciale che raccoglierà tutti i momenti migliori della stagione. Questo gran finale andrà in onda su Rai 2 il 6 agosto 2023.