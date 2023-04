Europa League: Juventus-Sporting Lisbona, probabili formazioni e dove vedere la partita

Giunti a metà settimana, ci si appresta a vivere le sfide europee, tra cui quella che vede sfidarsi Juventus-Sporting Lisbona, con annesse le probabili formazioni. Insieme alla Vecchia Signora scenderà in campo anche la Roma contro il Feyenoord per l’Europa League. Il Lech Poznan ospiterà invece la Fiorentina per la Conference League.

Le probabili formazioni di Juventus-Sporting Lisbona

Dalle fatiche di Champions League si passa a quelle di Europa League. L’Inter ha vinto 0-2 in casa del Benfica, il Milan ha blindato l’1-0 contro il Napoli, adesso tocca a Juventus, Roma e Fiorentina portare la bandiera italiana. I bianconeri affronteranno lo Sporting Lisbona in una gara non semplice.

I quarti di finale di Europa regaleranno sicuramente emozioni, anche perché non mancano delle “big”, come appunto la Juventus, il Siviglia e – su tutte – il Manchester United. La Roma, seppur non sia tra le favorite, potrebbe fare bene. La sfida più attesa – per le italiane – è quella che riguarda la compagine di Torino, che non può permettersi passi falsi, dopo il ko contro la Lazio nell’ultima giornata di Serie A, e la delicata situazione legata alle plusvalenze. D’altro canto i portoghesi punteranno a passare il turno, avendo già detto addio allo scudetto.

Ecco allora le probabili formazioni di Juventus-Sporting Lisbona, con ancora qualche possibile modifica:

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; St. Juste, Coates, Goncalo Inacio; Ricardo Esgaio, Pedro Goncalves, Morita, Matheus Reis; Edwards, Chermiti, Trincao.

Allenatore: Ruben Amorim.

Appare così tutto pronto per il fischio d’inizio, previsto alle ore 21:00 di Giovedì 13 Aprile. Si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, per l’andata dei quarti di finale. Il match sarà visibile su DAZN e sui canali di Sky sport, per i soli abbonati.

