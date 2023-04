Come sta Helena Prestes, malore per la modella all’Isola dei Famosi

Come sta Helena Prestes, la modella brasiliana vittima di un malore all’Isola dei Famosi 2023: “Delirava e vomitava”. La naufraga si è sentita male dopo aver mangiato dei lumaconi di mare. Come si sente ora?

Come sta Helena Prestes, malore per la naufraga all’Isola dei Famosi

Comincia male l’esperienza sull’Isola dei Famosi 2023 di Helena Prestes. Dopo la nomination nella prima puntata, che l’ha messa in lotta con Marco Predolin al televoto, l’influencer brasiliana ha avuto una pessima esperienza durante la sua terza notte in Honduras. Helena Prestes ha avuto infatti un malore poco dopo aver mangiato dei lumaconi di mare pescati da un’altra naufraga, Nathaly Caldonazzo. La prima ad accorgersi della situazione è stata Corinne Clery, che è accorsa in aiuto della modella: “Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza”. Secondo le parole dell’attrice francese, Helena era in stato confusionale: “Sì, deliravi! Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?”.

Come si sente ora, le teorie dei naufraghi: “Intossicazione alimentare o colpo di sole”

Dopo alcune ore molto difficili, Helena Prestes ha cominciato gradualmente a riprendersi. Per il momento la naufraga sembra stare meglio, sebbene non sia, ovviamente, in piena forma. Simone Antolini crede che la modella si sia sentita male a causa di qualcosa che ha mangiato: “Mi sa che Helena ha preso un’intossicazione alimentare, ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare”. Per il momento nessuno degli altri concorrenti sembra aver mostrato sintomi simili, per cui non è detto che il problema fossero i lumaconi. Anche per questo, Pamela Camassa è di un altro parere: “Ieri sera era bordeaux, aveva il segno del costume, secondo me ha preso un’insolazione“.