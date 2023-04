Isola dei Famosi, Cristina Scuccia terrorizzata nella notte: “Tremava”

Isola dei Famosi 2023, notte di terrore per Cristina Scuccia: “Tremava dalla paura, era impietrita”. Si fa complicata l’avventura in Honduras dell’ex Suor Cristina, che affronta la sua paura del buio. Il supporto di Corinne Clery: “Non stava bene, mi ha fatto tenerezza”.

Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia terrorizzata durante la notte

Cristina Scuccia affronta le sue prime difficoltà all’Isola dei Famosi 2023. Le sue prime notti in Honduras, a quanto pare, non sono state affatto facili per l’ex suora, che è finita faccia a faccia con uno dei suoi punti deboli, la paura del buio. Lo racconta la naufraga Corinne Clery, che le è stata vicino nei momenti più difficili di queste nottate: “Non stava bene e mi ha fatto tenerezza. Aveva paura del buio, degli animaletti, dei rumori. Io mi sono girata che tremava, l’ho trovata così, spaventatissima. Non potevo girarmi dall’altra parte. Esatto, non sono una che fa finta di nulla. Stava seduta impietrita e ho cercato di tranquillizzarla. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta e quindi l’ho aiutata. Ieri ha iniziato a urlare ‘oddio cos’è quella cosa aiuto’. Invece era solo una fogliolina. La capisco bene, fino a 25 anni ho avuto paura del buio. Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Perché poi qui è buio pesto non c’è nemmeno una luce non si vede nulla”.

La paura della cantante: “Ora che è giorno sto meglio, quando andrà via la luce sarà come ieri”

La stessa cantante ha confermato il racconto di Corinne, spiegando di non aver passato dei momenti facili. “Sì è vero ho paura.” -ha affermato Cristina- “Infatti ti ringrazio per essermi stata vicina. Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa anche oggi. Sì quando mi sono spaventata perché pensavo che una fogliolina fosse uno scarafaggio. Purtroppo è stata una notte molto dura sono sincera”. Scuccia, più che entusiasta di partecipare all’avventuroso reality Mediaset, si era già detta pronta a fronteggiare a testa alta le sfide dell’Isola: “Sono carichissima per questo nuovo capitolo della mia vita. Sono stata un po incosciente ad aver accettato subito, ma amo le sfide”.