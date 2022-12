Come sta Gabriel Garko, in dubbio la finale di Ballando dopo l’infortunio

Come sta Gabriel Garko, gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute dell'attore: ci sarà per la finale di Ballando con le stelle?

Come sta Gabriel Garko? In seguito al doppio infortunio, la partecipazione dell’attore alla finale di Ballando con le stelle è in dubbio. Tutti gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute, si riprenderà per il 23 dicembre?

Come sta Gabriel Garko, parteciperà alla finale di Ballando dopo l’infortunio?

L’esperienza di Gabriel Garko a Ballando con le stelle è stata senz’altro molto sfortunata. Dopo il brutto infortunio dello scorso novembre, che gli costa la rottura del tendine del braccio, Garko è stato nuovamente costretto a fermarsi.

L’attore ha infatti riportato un grave trauma al polpaccio, che potrebbe costargli la partecipazione al talent show Rai. Lo ha annunciato durante l’ultima puntata la presentatrice Milly Carlucci: “Ha avuto un tipico infortunio dei calciatori, quando si fanno male alle due grandi fasce muscolari del polpaccio. Devo dire che è piuttosto grosso l’infortunio”. In questa edizione di Ballando, Garko ha conquistato il pubblico con le sue straordinarie performance sulla pista da ballo, in molti sperano che riesca a riprendersi e a partecipare alla finale, in programma il 23 dicembre 2022.

Finale a rischio, risultati accertamenti per lunedì

Dalle clip mostrate in puntata, la situazione sembra seria. L’attore non riesce a camminare o a poggiare il piede a terra e si è dovuto rivolgere ad un medico specialista. Per il momento Garko si è sottoposto ad alcuni accertamenti in clinica: sapremo se ci sarà per la finale solamente lunedì. Da parte sua l’attore è determinatissimo a superare l’infortunio e a ballare per un ultima volta.

Lo sa bene anche Milly Carlucci che ha piena fiducia in lui: ” Lui è un combattivo, è il nostro eroe che non si abbatte mai, Rocky Balboa. Mi ha detto che ce la metterà tutta”.