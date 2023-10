Angelica Amodei, chi è la figlia di Rosanna Lambertucci: vita privata, carriera, età

Chi è Angelica Amodei, figlia di Rosanna Lambertucci. Giornalista di professione come i suoi genitori, si è specializzata nel campo del benessere e della salute. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Angelica Amodei, figlia di Rosanna Lambertucci: vita privata, carriera

Nata a Roma il 31 marzo 1976, Angelica Amodei ha 47 anni ed è la figlia della conduttrice Rosanna Lambertucci e del dirigente Rai Alberto Amodei, scomparso nel 2014. La nascita di Angelica ha rappresentato la fine di un lungo travaglio per Rosanna Lambertucci, che per anni aveva provato a concepire attraversando numerose difficoltà: “Ho perso cinque figli, figli mai nati. Pensi che ho avuto anche due gravidanze extrauterine consecutive. Senza contare un distacco della placenta, cosa che mi ha messo in pericolo di vita: ricordo la corsa in ospedale, manco sapevo che cosa stavo rischiando”.

Oggi Angelica Amodei si è costruita una carriera nel mondo del giornalismo, seguendo le orme dei suoi genitori. Comincia come autrice del canale Alice TV, per poi trovare sempre più spazio trattando salute e benessere. Sempre su Alice TV si occupa del programma culinario La salute vien mangiando, per poi esordire in conduzione con Il folletto delle torte, al fianco del pasticciere Luca Perego. È inoltre apparsa in Rai come esperta di benessere, spesso ospite nel salotto di Bianca Guaccero a Detto Fatto. Nel 2023 pubblica il libro La salute nel bicchiere – Rimedi naturali e gustosi per idratare, drenare, dimagrire e prendersi cura di sé.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata: social network, figlia, malattia

In passato una brutta malattia aveva fatto traballare le certezze di Angelica Amodei. La giornalista ha sofferto infatti di un tumore alla tiroide, per il quale è stata costretta a sottoporsi ad un intervento difficoltoso. Oggi, fortunatamente, è tutto superato e Angelica si è costruita una vita. Si è sposata ed ha dato alla luce una figlia, prima nipote di Rosanna Lambertucci, Caterina Maria. Non è nota al pubblico, ad oggi, l’identità di suo marito. Amodei ha inoltre una notevole presenza sui social, che utilizza per divulgare informazioni sul benessere e per pubblicizzare i suoi scritti. La sua pagina Facebook è seguita da oltre 6mila persone, mentre il suo profilo Instagram può contare su quasi 27mila followers.