Ballando con le stelle, Gabriel Garko si ritira? “Devo essere operato”

Gabriel Garko si ritira da Ballando con le stelle? Il noto attore potrebbe essere costretto ad abbandonare il programma a causa di un infortunio al braccio: “Devo essere operato, mandateci vibrazioni positive”.

L’esperienza a Ballando con le stelle di uno dei suoi protagonisti potrebbe concludersi prima del previsto. È infatti in bilico la partecipazione di Gabriel Garko, che ha subito un infortunio al braccio destro durante la scorsa settimana.

Le condizioni di salute dell’attore hanno preoccupato molto i suoi fan, che si chiedono se riuscirà a tornare sulla pista da ballo del talent condotto da Milly Carlucci. A quanto sembra però Garko non ha alcuna voglia di darsi per vinto e ritirarsi, e proverà a tornare a ballare dopo un intervento chirurgico.

L’annuncio dell’operazione: “Devo operarmi, ci vogliono vibrazioni positive”

Garko ha aggiornato il suo pubblico in un video pubblicato sul suo profilo Instagram e sulla pagina ufficiale del programma, in cui appare affiancato dalla conduttrice e dalla sua maestra di ballo, Giada Lini.

Nella clip i tre spiegano che l’attore dovrà sottoporsi ad un’operazione al legamento: “La settimana prossima mi opererò mercoledì e giovedì uscirò, per essere in puntata sabato. Nella sfortuna il tendine è rimasto agganciato all’osso, quindi continua a tirare. Ci vogliono grandi vibrazioni positive, perché quelle negative sono già arrivate”. C’è ottimismo nell’aria e Garko ha tutta l’intenzione di tornare in gioco il prima possibile. La decisione definitiva, tuttavia, dipenderà dalle sue condizioni di salute dopo l’intervento.