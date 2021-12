Anziano chiede di mettere la mascherina, picchiato in metro a Milano

Milano, anziano picchiato in metro da due ragazzi ubriachi per averli rimproverati: aveva chiesto loro di indossare la mascherina.

Due ragazzi hanno aggredito un uomo di 82 anni dopo un rimprovero dell’anziano, che chiedeva loro di indossare la mascherina. È successo sulla linea rossa della metropolitana di Milano. Secondo quanto riportato dalle autorità, gli aggressori, un 27enne e un 16enne, sono saliti sul treno all’altezza della fermata di Pasteur in viale Monza. I due giovani, smascherati, ubriachi e con una bottiglia d’amaro in mano, hanno cominciato a fare chiasso, disturbando gli altri passeggeri. A quel punto l’anziano li ha rimproverati, chiedendo loro di abbassare la voce e di indossare la mascherina, obbligatoria sui mezzi pubblici. Il 27enne ha affrontato l’82enne, insultandolo e poi colpendolo con forza con la bottiglia.

Arrestato il 27enne, il 16enne denunciato per lesioni aggravate in concorso

L’anziano è stato ferito gravemente: il colpo gli ha procurato un trauma cranico e una frattura dell’osso frontale della testa. Alla prima fermata sono giunti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo d’urgenza all’Ospedale Fatebenefratelli. Al momento l’82enne è ricoverato in prognosi riservata. Gli agenti di polizia sono riusciti a fermare i due ragazzi, dopo che gli aggressori erano stati bloccati sul vagone dagli altri passeggeri. Il 27enne è risultato essere un pregiudicato italiano residente a Pavia, che è stato subito arrestato. Il suo amico 16enne è un adolescente residente a Milano di origine straniera. Per lui scatta la denuncia a piede libero per lesioni aggravate in concorso.