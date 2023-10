Claudio Cecchetto, chi è il produttore discografico: carriera, figli, vita privata

Il mondo televisivo ha permesso a molti volti di diventare noti e fare carriera. Tra questi c’è Claudio Cecchetto, andiamo a scoprire chi è il produttore discografico tra vita privata e carriera.

Per lui anche una breve parentesi di natura politica.

Chi è Claudio Cecchetto: carriera

Il classe ’52 ha avuto una vita – lavorativamente parlando – molto ricca e interessante, tra musica, televisione e politica. Claudio Cecchetto è infatti un produttore discografico, un disc jokey e anche un conduttore, sia radiofonico che televisivo. Nel corso della sua carriera ha condotto il festival di Sanremo e successivamente anche il Festivalbar. Ha preso parte anche a molte trasmissioni radiofoniche, dimostrandosi da subito molto duttile e malleabile.

A lui si deve la creazione di Radio Deejay e Radio Capital. A livello musicale, può vantarsi di essere stato il “talent scout” di molti artisti, i quali hanno fatto della loro passione un lavoro. Tra questi si possono citare Amadeus e Nicola Savino per il mondo televisivo; Gli 883 e i Finley per il ramo musicale; Fabio Volo e Leonardo Pieraccioni per lo stampo puramente artistico.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Gli anni ’80 e ’90 si rivelano molto prolifici e la sua gavetta porta ad una vera e propria affermazione. Nel mondo televisivo conta moltissime partecipazioni.

Un palmarès lunghissimo che vede, su tutti, importanti programmi, come:

Chewing Gum (Telemilano 58, 1978-79)

Discoring (Rete 1, 1979-1980)

Festival di Sanremo (Rai 1, 1980 – 1981 – 1982)

Festivalbar (Canale 5, 1983-1984 – 1986-1987; Italia 1, 1993)

Ti lascio una canzone (Rai 1, 2008-2009) in qualità di giudice

Io canto (Canale 5, 2010-2011 – 2013)

Questi sono soltanto dei tasselli che hanno permesso all’attuale 71enne di farsi largo in questo difficile mondo.

Nel 2019 poi ha deciso di dedicarsi alla politica, candidandosi come sindaco per la città di Misano Adriatico con la lista civica W Misano. Arrivato secondo (con 2490 voti), prende in carico il ruolo di consigliere, per poi dimettersi nel Febbraio del 2022.

La sua vita privata

Nato a Ceggia (in Veneto) il 19 Aprile 1952, quello che si sa della vita privata di Claudio Cecchetto è che risulta sposato con Maria Paola Danna (chiamata “Mapi”). Un matrimonio che dura da più di 30 anni, essendosi uniti nel 1992. I due hanno poi dato alla luce due figli rispettivamente Jody Daniele (nato il 7 Giugno 1994) e Leonardo (nato il 20 Marzo 2000).

Il più grande sta già seguendo le orme del padre, districandosi tra il ruolo di attore e di conduttore radiofonico. Chissà se riuscirà a fare carriera.

LEGGI ANCHE: Claudio Fratini, chi è l’ex fidanzato di Malika Ayane: vita privata, carriera, Instagram.