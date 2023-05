Fondazione Compagnia di San Paolo si unisce a “Magic Mind”, l’acceleratore di Digital Magics

Fondazione Compagnia di San Paolo entra come socio al veicolo di investimento di Magic Mind, il programma di accelerazione triennale di Digital Magics.

Magic Mind, il principale acceleratore europeo destinato a guidare lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale in settori strategi

Digital Magics, il business incubator leader nel supporto alle startup del settore digital e tech, forte della propria esperienza e del ruolo consolidato di anticipatore di tech trend e “costruttore di futuro”, si propone con Magic Mind come il principale acceleratore europeo destinato a guidare lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale in settori strategici, tra i quali: l’healthcare, i trasporti, la cybersecurity, il marketing.

Nella vision di Digital Magics, che da sempre opera per trasformare le idee del futuro nel business del presente, Magic Mind è un punto di riferimento continentale per l’applicazione dell’AI attraverso la creazione di una piattaforma a ciclo completo per promuovere una rete diversificata di aziende all’avanguardia capaci di portare, come leaders e innovation driver, nuovi prodotti e servizi nel mercato globale. I corporate partner sono Angelini Vetures, Dentons, Exprivia, IBM, InfoCamere, Tecnomat, Reale Group e GruppoScai; i partner tecnici Fondazione Bruno Kessler, Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, IA Spiegata Semplice.

Con l’entrata di Fondazione Compagnia di San Paolo nel programma, cresce il potenziale di investimenti per le startup coinvolte

“Magic Mind intende far leva sul talento imprenditoriale per sviluppare soluzioni AI di frontiera capaci di rivoluzionare settori chiave per l’economia italiana ed europea.” – ha dichiarato Francesco Profumo, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo – “È con entusiasmo che la Fondazione Compagnia di San Paolo entra in qualità di socio nel veicolo di investimento di Magic Mind, contribuendo così a dare un ulteriore impulso all’ecosistema dell’innovazione locale e nazionale. Possiamo dirlo: il futuro è un passo più vicino.”

Marco Gay: “L’obbiettivo, condiviso con i nostri partner, è sempre stato quello di creare un hub che fosse attrattivo a livello europeo”

“L’Intelligenza Artificiale è sempre più una risorsa strategica a livello globale e un abilitatore di trasformazione digitale. In questo scenario, l’accordo con Fondazione Compagnia di San Paolo, che entra come socio co-investitore nel veicolo, conferma l’enorme potenziale di Magic Mind e delle startup che sviluppano soluzioni in ambito AI, sulle quali investiremo progressivamente nei prossimi 3 anni.” – Commenta Marco Gay, Presidente Esecutivo di Digital Magics “L’obbiettivo, condiviso con i nostri partner, è sempre stato quello di creare un hub che fosse attrattivo a livello europeo, sia per gli investimenti sia per le competenze industriali, mantenendo una solida base operativa in Italia. Con

Fondazione Compagnia di San Paolo stiamo dando un’ulteriore accelerazione verso l’obiettivo.”

Il 25 maggio alle 16:00 presso l’IBM Studios di Milano si terrà il primo demo day di Magic Mind, e darà all’ecosistema dell’innovazione l’opportunità di incontrare e ascoltare le startup selezionate durante il programma:

1. Mindoor: Myndoor ha sviluppato un algoritmo in grado di determinare lo stato emotivo di un individuo in base all’analisi del suo stile di comunicazione scritta. Rileva lo stress ed il malessere psicologico, intervenendo prima che raggiungano livelli pericolosi.

2. Syndiag: SynDiag ha sviluppato una piattaforma web per la ginecologia digitale, OvAi, che consente la telemedicina, l’apprendimento continuo, la discussione tra pari di casi clinici e di fare supporto alla diagnosi con algoritmi AI, progettati per l’interpretazione ecografica e la

biopsia virtuale del cancro ovarico.

3. Spoki: Spoki consente alle aziende di integrare Whatsapp nella propria strategia di marketing e comunicazione, rendendo più semplice e customer friendly la gestione dei reclami e dell’assistenza clienti grazie alle sue funzionalità di Chatbot, in grado di automatizzare quasi

completamente la comunicazione di base e l’assistenza clienti analizzando le conversazioni ed inviando avvisi all’azienda quando vede l’opportunità di upselling, suggerendo anche le prossime mosse nella strategia di comunicazione.

4. Optivo: Optivo supporta le aziende di logistica ad ottimizzare i percorsi migliori per la flotta, minimizzando i costi e aumentando l’efficienza. Consente di ridurre del 15% il numero di veicoli utilizzati, del 20% il numero di chilometri percorsi e del 15% i costi di consegna.

5. Crono: Crono è uno strumento di vendita per fare outbound prospecting. Attraverso l’integrazione con il CRM e il tracciamento delle attività via e-mail, chiamate e Linkedin, centralizza tutti i dati e le informazioni sui prospect provenienti da fonti diverse e, grazie

all’Intelligenza Artificiale, analizza questi dati per generare un piano di azioni efficace che i rappresentanti di vendita devono seguire nel loro lavoro quotidiano.

6. AstraKode: AstraKode Blockchain è una piattaforma che facilita lo sviluppo di soluzioni blockchain aziendali attraverso un approccio low-code, fornendo strumenti che semplificano tutte le principali fasi di sviluppo: progettazione della rete, sviluppo di smart contract e

deployment.

7. U-Care Medical: U-Care Medical è una piattaforma digitale full-stack AI-Powered basata su cloud per la prevenzione e il trattamento delle lesioni renali acute, integrata con il sistema di cartelle cliniche elettroniche (EMR) già implementato nell’unità di terapia capace di fornire ai

medici un avviso precoce direttamente nell’interfaccia EMR, per consentire una cura proattiva.

8. Ummy: Ummy è una piattaforma di feedback gamificata che utilizza l’intelligenza artificiale e il feedback continuo per migliorare la fidelizzazione dei dipendenti nelle aziende. Consente ai dipendenti di esprimere un feedback sulla loro giornata lavorativa attraverso l’applicazione. Ummy invia notifiche chiedendo feedback e gli utenti guadagnano punti ogni volta che rispondono. Gli utenti più attivi ricevono premi in base alla loro partecipazione e al loro contributo.

9. Keplera: Keplera ha sviluppato LexHero, una soluzione all-in-one che fornisce tutti gli strumenti necessari per gestire i documenti legali in modo più efficiente e sicuro. LexHero integra funzioni di intelligenza artificiale, come l’editor intelligente, e altri strumenti che lo rendono una risorsa per le aziende di ogni dimensione e settore. Dalla creazione all’archiviazione, alla condivisione e alla firma dei documenti legali, LexHero offre anche la crittografia end-to-end, che garantisce la sicurezza dei documenti in ogni momento.

10. Small Pixels: Small Pixels attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale migliorare l’efficienza e l’efficacia dello streaming video e per migliorare la qualità visiva e la risoluzione video. Ha la capacità di comprimere il video originale senza perdite di qualità evidenti; riduce il consumo di banda ed i costi di trasmissione, migliorando dell’esperienza utente a parità di consumo di

banda.

11. Zulla: Zulla è una piattaforma di AI generativa di contenuti creativi che aiuta marketer, scrittori, creatori e brand a ridurre i costi di produzione senza sacrificare la qualità. Zulla permette di creare post sui social, articoli di blog, testi per ADV, schede prodotto per e-

commerce, rigenerare un testo e molto altro.