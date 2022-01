Chi è Stefano Pesce, da Distretto di Polizia a Diabolik: vita e carriera

Chi è Stefano Pesce, attore cinematografico e televisivo che ha recitato in Distretto di Polizia e in R.I.S.

Chi è Stefano Pesce? L’attore bolognese, 54 anni, ha recitato in Distretto di Polizia 9 e nelle prime tre stagioni di R.I.S. Delitti imperfetti. Nel 2021 è un membro del cast di Diabolik. Tutto sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Stefano Pesce, vita e carriera

Nato a Bologna il 19 ottobre 1967, Stefano Pesce è un attore, autore e regista affermato nel mondo dello spettacolo italiano. È figlio di due importanti accademici: lo storico delle religioni Mauro Pesce e l’antropologa Adriana Destro.

Nel corso della sua carriera ha recitato in molte fiction di successo tra cui Incantesimo, Amiche mie e Cuore contro cuore e Il tredicesimo apostoloh. È famoso soprattutto per aver interpretato l’ispettore Lorenzo Monti in Distretto di Polizia 9 e il sottotenente, poi tenente, Davide Testi nelle prime tre stagioni di R.I.S. Delitti imperfetti.

Ha lavorato spesso anche per il grande schermo. Nella sua filmografia spiccano Amore a prima vista di Vincenzo Salemme, Da zero a cento di Luciano Ligabue e Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani.

Nel 2021, fa parte del cast di Diabolik, il film dedicato allo spietato ladro dei fumetti diretto dai Manetti Bros., con i quali aveva già lavorato ne L’ispettore Coliandro. Pesce è anche scrittore e regista: ha un sito ufficiale dove pubblica i suoi cortometraggi, spesso ispirati ai suoi racconti. “Risultano avere temi densi ed introspettivi, -spiega l’attore- “Ma assumono una forma stradale, come ho imparato a fare attraverso la mia carriera di attore nelle serie televisive a cui ho preso parte”.

Vita privata: chi è la sua compagna?

Stefano Pesce ha una felice relazione con l’attrice Barbara Mautino dal 1998, con la quale ha avuto una figlia. La coppia si è conosciuta sul palco. Erano colleghi nello spettacolo teatrale La rosa tatuata di Gabriele Vacis. L’attrice ha collaborato con il regista Dario Argento sul set di ben tre film: Non ho sonno, La terza madre e Giallo.