La tronista Nicole Santinelli: “Ho subito violenze fisiche e mentali”

Nicole Santinelli, tronista in uscita del trono classico a Uomini e Donne, è stata spesso criticata per il fatto che ha mostrato poche volte le sue emozioni al pubblico e alle telecamere. In una intervista al magazine di Uomini e donne, però, racconta un po’ il suo passato.Nello specifico Nicole Santinelli ha raccontato di aver subito alcune violenze fisiche e mentali.

La tronista Nicole Santinelli: “Ho subito violenze”

Nel 2004, quando aveva 10 anni, Nicole ha raccontato di essere stata attaccata da un cane; un’aggressione pericolosa, che le tolto la possibilità di continuare a giocare a pallavolo. La ragazza, infatti, ha rischiato la vita poiché l’animale l’aveva presa al collo riuscendo però a ripararsi alzando mani e braccia. “È stato lì che ho iniziato a reagire in modo ermetico: a nascondere le emozioni, a gestirle da sola, per non far vedere alle persone intorno come stavo realmente”. Dopo quell’incidente, Nicole ha riportato importanti ferite a una mano con conseguente perdita della mobilità.

Un amore tossico

Nella medesima intervista, Nicole ha raccontato che a farla chiudere ancora di più in se stessa è stata la violenza che ha subito da un uomo che pensava l’amasse. Pensava che lui non le avrebbe mai fatto del male, ma la vicenda è andata diversamente: “Ho vissuto episodi di violenza, anche mentale”, che alla fine è riuscita ad uscire da quella relazione tossica, ma “Non volevo essere un peso per le persone vicine a me” ha detto.