Sean Kanan a Verissimo sul bullismo: “Io vittima perché ero in sovrappeso”

Sean Kanan si svela a Verissimo, era vittima di bullismo: “Ero in sovrappeso e con gli occhiali, era difficile”. Il volto di Deacon in Beautiful ha parlato della sua adolescenza difficile nel salotto di Silvia Toffanin: “Le arti marziali mi han dato fiducia”.

Sean Kanan ospite a Verissimo, il suo racconto sul bullismo

Il noto attore statunitense Sean Kanan, per diversi anni nel cast di Beautiful nel ruolo di Deacon Sharpe, è stato ospite degli studi di Verissimo il 4 marzo 2023. Nella sua chiacchierata con Silvia Toffanin, l’attore si è aperto circa la sua adolescenza difficile, segnata da continui atti di bullismo nei suoi confronti. “Sono stato vittima di bullismo perché ero un ragazzo in sovrappeso e con gli occhiali.” -ha raccontato Kanan- “Per questo venivo preso di mira. La città in cui sono cresciuto era difficile”. Il suo amore per le arti marziali nasce proprio dal bisogno di difendersi e di sentire di avere un valore: “Ho iniziato a studiare arti marziali quando avevo 15 anni. Mi ha aiutato ad acquisire fiducia in me stesso. L’alta disciplina e l’umiltà hanno cambiato la mia vita e mi hanno aiutato a superare il momento difficile che stavo affrontando”.

Chi è l’attore: in che film e serie televisive ha recitato?

Non c’è solo Beautiful nella carriera di Sean Kanan. L’attore 56enne ha recitato in diversi film e serie televisive e vanta in curriculum anche una partecipazione a Ballando con le stelle, alla corte di Milly Carlucci. Kanan appare al cinema in Karate Kid III – La sfida finale, Collisione zero, Abracadabra, Gangster Land e in molte altre pellicole. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Deacon Sharpe in oltre 100 episodi della soap opera Febbre d’amore, nota per i suoi continui crossover con Beautiful. Kanan ha recitato anche in altri prodotti televisivi, tra cui Perry Mason, Desperate Housewives e Cobra Kai.