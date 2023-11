La piattaforma del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Bonus Trasporti riapre alle 8 di mercoledì 1 novembre. Lo annuncia in una nota il ministero del Lavoro.

Bonus trasporti 1 novembre: click day e come richiederlo

Con il nuovo stanziamento di 35 milioni di euro riapre alle 8 del mattino di mercoledì 1 novembre con le nuove disponibilità la piattaforma del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Bonus Trasporti. I nuovi fondi si aggiungono agli eventuali fondi residui generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023. Si tratta del secondo incremento – rispetto ai 100 milioni iniziali – del Fondo istituito presso il dicastero dopo quello di 12 milioni di euro.

Scopo del bonus

L’obiettivo del bonus, si spiega dal ministero, è “far fronte alle esigenze emerse in corso d’anno e di ampliare il numero di coloro che, con un reddito 2022 non superiore a 20mila euro, possono accedere ai voucher, dal valore massimo di 60 euro, validi per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia”.

Bonus trasporti 1 novembre, nuovo click day

Le domande, per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza, si presentano online sulla piattaforma del ministero.

Per accedere sarà necessario utilizzare il proprio Spid o l’identità digitale della Carta d’identità elettronica. Dopodiché bisognerà fornire i dati richiesti e indicare la compagnia da cui si vuole acquistare un abbonamento con il bonus. Il bonus sarà erogato a tutti coloro che fanno la richiesta e rispettano i requisiti, in ordine di presentazione della domanda finché non saranno esauriti i soldi.