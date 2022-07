Claudia Napolitano, chi è: vita privata, fidanzato, film e l’addio ai The Jackal

Claudia Napolitano è una giovane attrice napoletana legata al gruppo comico dei The Jackal. Esperienza anche in tv e serie tv.

Claudia Napolitano è un’attrice di origine napoletane conosciuta soprattutto per il legame e l’esperienza nel gruppo comico die The Jackal. A luglio 2022 decide di separarsi dal gruppo e l’annncio diventa virale sui social.

Claudia Napolitano, chi è: vita privata e fidanzato

Claudio Napolitano è nata il 31 marzo 1999 a Napoli. Ha frequentato il liceo linguistico e in contemporanea anche corsi di recitazione. Nel 2019 entra a fare parte del gruppo comico napoletano dei The Jackal insieme a Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Fru.

Claudia Napolitano: film

Ha avuto esperienze sia in tv con “Che Dio ci aiuti 3” e con Netflix con “Generazione 56k”. Nel 2018 accede all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. Scritturata dal regista Mario Parruccini, interpreta Milena nel film Magari resto (2020).

L’addio ai The Jackal

All’inizio di luglio 2022 annuncia l’addio al gruppo dei The Jackal con un post sul suo profilo ufficiale e attraverso una storia pubblicata sul canale Instagram della factory napoletana, accompagnata da Aurora Leone e Ciro Priello: “Abbiamo un annuncio da fare”.

L’attrice ha fatto una scelta professionale diversa ma, come ha precisato lei stessa in un lungo e commovente post: “Come potrei dire addio alla mia famiglia? Una volta che si diventa sciacalli, lo si resta per sempre. Magari è solo un arrivederci”. Ciro Priello trova il tempo di scherzarci su: “Io, però, avrei una domanda: ma perché non sei venuta al mio matrimonio?”.

Riguardo poi alla chiamata nel gruppo nel 2019:”Onestamente mi sembrava una barzelletta e invece stava succedendo, proprio a me.

Quel provino pure lo ricordo come fosse ieri, non perché sembrasse una barzelletta ma perché deve essersi sentito così anche Marcel Jacobs nella preparazione del suo oro: 2 monologhi, un’improvvisazione, escalation di espressioni, cantaci una canzone e “fingi di avere una pistola puntata alla tempia”.