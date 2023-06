I Mercenari 4 arriva al Cinema: uscita, cast e trailer italiano del film

I Mercenari 4 è il nuovo capitolo della saga a quasi 10 anni dall’uscita del terzo capitolo. Il vero protagonista Sylvester Stallone ha dichiarato che potrebbe trattarsi dell’inizio di una nuova trilogia visti anche i nuovi attori inseriti.

I Mercenari 4 arriva al Cinema: uscita

Un nuovo capitolo della saga de I Mercenari che arriva al Cinema il prossimo 21 settembre 2023. Ecco la trama ufficiale: “Una nuova generazione di star si unisce alle migliori star d’azione del mondo per un’avventura adrenalinica nel sequel I Mercenari 4 – Expend4bles. Riunendosi come squadra di mercenari d’élite, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone si uniscono per la prima volta a Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia. Armati di tutte le armi su cui riescono a mettere le mani e delle abilità per usarle, i Mercenari sono l’ultima linea di difesa del mondo e la squadra che viene chiamata quando tutte le altre opzioni sono fuori discussione. Nuovi membri del team con nuovi stili e tattiche daranno a “sangue fresco” un significato completamente nuovo”.

I Mercenari 4: cast

Ritornano Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Tony Jaa e Randy Couture. Nel cast anche 50 Cent, Megan Fox, Andy Garcia e il cattivo Iko Uwais, star di The Raid. Il cast è completato da Caroline Wilde, Nicole Andrews, Sheila Shah, Eddie Hall, Lucy Newman-Williams, Cokey Falkow, Mike Möller, Tjasa Perko, Daren Nop, Jason Lines, Susanne Potrock, Igor Pecenjev.

Il trailer italiano del film