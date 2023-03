Chi vincerà il GF Vip 7, l’opinione di Luca Salatino: “Il favorito è una persona diretta”. Il reality più seguito della tv si avvia verso il finale, ecco cosa ne pensa l’ex concorrente: “Lo meritavo io, ma è andata così…”.

Chi vincerà il GF Vip 7, parla Luca Salatino: “Lo meritavo io…”

Tra poche settimane il Grande Fratello Vip 7 arriverà alla fine, dopo una cavalcata televisiva durata ben sei mesi e mezzo. Sono tredici i concorrenti rimasti in gara. Solo alcuni di loro arriveranno alle puntate finali e solo uno sarà eletto vincitore della settima edizione del GF. Chi conquisterà la vittoria? L’ex gieffino Luca Salatino ha provato a fare un pronostico in un’intervista a Tvpertutti.it. “Chi vincerà? Secondo me Tavassi…” -ha spiegato Salatino- “Una persona che è diretta, ci sa fare, è uno che fa ridere e scherza. Penso, a questo punto, che possa essere lui. Chi lo meriterebbe? Lo meritavo io, ma ormai è andata così…”.Lo chef ed ex tronista aveva lasciato la casa lo scorso dicembre, spossato dalla lontananza dalla sua fidanzata e dalla sua famiglia.

I bookmaker danno ragione all’ex gieffino, Tavassi in testa

I bookmaker sembrano essere in linea con le previsioni di Luca Salatino. Edoardo Tavassi è infatti il più quotato tra i concorrenti ancora in gara per la vittoria finale al GF Vip 7. Snai quota la vittoria dell’ex naufrago a 4, alla pari con le sue rivali Oriana e Nikita. Sia EuroBet che GoldBet lo pongono invece in discreto vantaggio sulla concorrenza, quotandolo rispettivamente a 2 e a 3. Oriana e Nikita sono invece ferme a 5 su EuroBet, con l’ex concorrente di Pechino Express leggermente più indietro su GoldBet a quota 6.