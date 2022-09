Achille Lauro a Pescara: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Achille Lauro a Pescara si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 7 settembre 2002, in occasione del Festival Dannunziano.

Achille Lauro a Pescara: scaletta delle canzoni

Achille Lauro è di scena a Pescara mercoledì 7 settembre 2022 in Piazza della Rinascita. Il tour dell’artista “Superstar Electric Orchestra Tour” si inserisce nel Festival Dannunziano della città abruzzese promosso dalla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo.

“Con il mio team sto rendendo concreto un progetto che ho immaginato e visualizzato in ogni dettaglio mesi e mesi fa. Ora non vedo l’ora che prenda vita. Mi sembra sia passata una vita dall’ultima volta in cui ho performato live per un mio tour. L’emozione è totalmente diversa rispetto ad altri contesti. Il pubblico si riunisce per sentire un determinato tipo di musica. Ti trovi davanti a persone che apprezzano il tuo modo di scrivere, di cantare, di performare.

Si percepisce un’energia e una complicità totalmente diversa. Non vedo l’ora di riviverlo”, ha dichiarato l’artista. Ecco di seguito la scaletta della canzoni del tour estivo del cantante:

Delinquente/Generazione X

maleducata

Me ne frego

Femmina

Bonnie & Clyde/Ullallà/Thoiry RMX

Zucchero

Stripper

Fuori rosa

Sabato sera

Lauro/Barrilete cosmico

Domenica

Teatro & cinema/Mamacita/Amore mi/BVLGARI

Roma

Ban bam twist

Solo noi

Come me

1969

Pessima

Marilù

Cadillac

Latte +

Penelope

La bella e la bestia

16 marzo

Rolls Royce

I biglietti del concerto

I biglietti non sono a pagamento. Infatti, il concerto che inizierà alle ore 21 per il Festival Dannunziano è la ventiduesima tappa, a ingresso appunto gratuito. Al termine dell’Achille Lauro Superstar tour, le opere d’arte generativa “sound-reactive”, dei veri e propri quadri digitali unici al mondo, ideati dagli studenti della BigRock school durante l’evento NFT live SUPERART di Milano realizzato da De Marinis Group insieme ai partner PwC Italia, LIVENow e The Nemesis, saranno messi all’asta come NFT in autunno, a supporto dell’Associazione “Comitato Maria Letizia Verga” per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

