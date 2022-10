Chi è Chiara Nasti: biografia, Mattia Zaccagni, figlio, ex fidanzati, Zaniolo

Chiara Nasti, influencer campana, è attualmente legata a Mattia Zaccagni, centrocampista e attaccante della Lazio.

Chi è Chiara Nasti

Chiara Nasti, nata nel 1997 a Napoli, è una famosa influencer campana grande appassionata di moda e fashion. Fashion blogger e influencer, il successo è arrivato molto presto fin da quando era molto giovane. Molto legata alla famiglia e alle sue radici, all’età di 16 anni è famosa grazie alla sua pagina Facebook grazie alla quale inizia a dare consigli di moda.

Da lì aprirà il suo primo blog di moda e nel 2013 lancia il suobrand di t-shirt Chic Phobia. Grazie alla sua popolarità come influencer, ha ottenuto ingaggi per Armani, Trussardi, Maison Eispin ecc. Ha partecipato all’Education First che la porterà a Miami, dove perfezionerà il suo inglese.

Ex fidanzati

Chiara Nasti in passato ha avuto una relazione molto tormentata con Emis Killa ma in realtà ha avuto altre relazioni.

Una di queste è quella con il calciatore Emanuele Borriello, ma pare abbia avuto un flirt anche con il calciatore Neymar. Nel 2017, inoltre, si era fidanzata con Ugo Abbamonte, imprenditore napoletano, e proprio per la mancanza di Ugo aveva deciso di lasciare il reality L’Isola dei Famosi a cui aveva deciso di partecipare ed aderire. La loro relazione è durata tre anni e termina circa a Febbraio 2020.

Nicolò Zaniolo è stato l’ultimo ex compagno di Chiara Nasti, con il quale ha una relazione a partire dal 16 febbraio 2021.

Con lui è rimasta particolarmente legata nel 2021, ma pochi mesi dopo i due si sono separati.

Il compagno Mattia Zaccagni

Chiara Nasti è attualmente legata a Mattia Zaccagni, centrocampista e attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana. I due, tra ottobre e novembre 2022, diventeranno genitori di un maschietto e il 9 agosto 2022 Mattia Zaccagni ha chiesto a Chiara Nasti di sposarlo con una romantica proposta di matrimonio sulla spiaggia. Non è ancora chiaro, però, se il matrimonio avverrà prima o dopo il parto.