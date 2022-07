Jova Beach Party: date, tappe e biglietti dei concerti di Jovanotti

Jova Beach Party: è tutto pronto per vivere l’estate 2022 con il grande ed unico Lorenzo Jovanotti che è non vede l’ora di infiammare già le spiagge roventi. Tante date ed appuntamenti per ascoltare la sua musica.

Jova Beach Party: date e tappe

Jovanotti è pronto ad infiammare le spiagge italiane con i suoi concerti: lo attendono, infatti, 60.000 persone a Lignano Sabbiadoroa 80.000 persone sulla spiaggia di Marina di Ravenna.

Il concerto itinerante partirà da Lignano Sabbiadoro (Ud), Spiaggia Bell’Italia il 2 e 3 luglio e terminerà a Bresso (Mi), Aeroporto il 10 settembre. Ecco le altre date del tour:

2 e 3 luglio 2022 – Lignano Sabbiadoro (Ud), Spiaggia Bell’Italia

8 e 9 luglio 2022 – Marina di Ravenna (Ra), Lungomare

13 luglio 2022 – Aosta (Gressan), Area Verde

17 luglio 2022 – Albenga (Villanova, Sv), Ippodromo dei Fiori

23 e 24 luglio – 2022 Marina di Cerveteri (Rm), Lungomare degli Etruschi

30 e 31 luglio – 2022 Barletta, Lungomare Mennea

5 e 6 agosto 2022 – Fermo, Lungomare Fermano

12 e 13 agosto 2022 – Roccella Jonica (Rc), Area Natura Village

19 e 20 agosto 2022 – Vasto (Ch), Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 agosto 2022 – Castel Volturno (Ce), Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 settembre 2022 – Viareggio (Lu), Spiaggia del Muraglione

10 settembre 2022 – Bresso (Mi), Aeroporto.

I biglietti dei concerti di Jovanotti

“Jova Beach Party è una roba da matti, e infatti chi ci viene impazzisce e chi non c’è non lo saprà mai.” – aggiunge Jovanotti – “Chi non c’è potrà immaginarlo, criticarlo, snobbarlo, ma non saprà mai che botta è, che esperienza pazzesca. La spiaggia è la linea di frontiera più significativa che esiste, e portare lì la festa per me è l’impresa più bella e difficile, la più entusiasmante.

Su una spiaggia 3000 anni fa è iniziata la letteratura quando i capitoli si chiamavano ‘canti’. Su una spiaggia è iniziata la vita terrestre, la fantasia, la voglia di partire. JOVA BEACH PARTY è una cosa che si propone di nascere continuamente, cosa che di solito fa la natura, che si chiama così, natura, proprio perchè non smette mai di nascere.”

I biglietti sono ancora disponibili per le varie date. A disposizione è stata messa una piattaforma dedicata ad hoc per acquistare i biglietti e per avere tutti le informazioni disponibile.

Ecco il link.

