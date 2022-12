Luca Salatino esce dalla casa del Gf Vip dopo circa tre mesi di permanenza al Grande Fratello. La decisione, maturata in particolare negli ultimi giorni, è arrivata a seguito della lontananza di Luca dalla fidanzata Soraia.

Luca Salatino esce dalla casa del Gf Vip: “Devo riposare”

Alla domanda in diretta tv posta a Luca Salatino “vuoi abbandonare la casa del Gf Vip?”, Luca Salatino non ha avuto dubbi. Il concorrente, nonostante l’apprezzamento del pubblico, non è riuscito a continuare la sua avventura da vippone e ha deciso di tornare tra le braccia della fidanzata Soraia Allam Ceruti e della sua famiglia.

Le prime parole di Luca

Dopo il suo ritiro, lo chef che è stato molto amato anche nella casa torna su Instagram per ringraziare i moltissimi fan per l’affetto e il sostegno che ha ricevuto in questi mesi di permanenza nel reality. “Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo percorso – ha scritto – è stato intenso, pieno di emozioni.

Fate sempre ciò che vi dice il cuore e ciò che vi fa stare bene. Ringrazio la mia famiglia, la donna della mia vita che mi è sempre stata accanto. Ho bisogno di un po’ di riposo e torneremo più forti di prima. Vi abbraccio tutti”.