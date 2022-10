Piombino, ok al rigassificatore delle polemiche. Ma il sindaco: “Faremo ricorso”

Il presidente delin merito al ha infatti sottolineato che, da presidente della Toscana sarà firmata l’autorizzazione per il rigassificatore martedì, ma che come sindacoIl commissario straordinario. In realtà lui doveva assumere il ruolo di commissario straordinario per verificare se quest’opera potesse essere autorizzata, e i nostri pareri, comprese le integrazioni che abbiamo depositato,Ecco perché andremo a fare ricorso all’autorità giudiziaria”.