Franco Battiato, moglie e figli? La rivelazione

Franco Battiato, moglie e figli: ecco la verità che lo stesso cantautore ha rivelato in un’intervista di diverso tempo fa. Tante voci false girate sui motivi di non aver una famiglia.

Franco Battiato, moglie e figli?

Franco Battiato non ha mai amato la vita mondana. È sempre stato legato a genitori e parenti, in particolare alla madre Grazia, scomparsa nel 1994, e non ha mai abbandonato il suo eremo siciliano di Milo.

Il cantautore non si è mai sposato e non ha mai avuto figli. Non ha nemmeno mai ufficializzato alcun legame sentimentale. E in una intervista ha detto. “La preghiera è un mezzo favoloso che può guarirci e può aiutare i morti nel passaggio a miglior vita. Non si insegna al catechismo in che modo pregare, lo capisci grazie alle esperienze e solo ascoltando la voce interiore. Non possiamo trascurare la nostra voce interiore e le nostre esperienze.

Esistiamo per seguire il nostro destino ed evolverci, non certo per fare figli e produrre simili copie”.

La rivelazione

Sono girate voci di una possibile castità del cantautore che però ha smentito lui stesso in un’intervista. “Io ho una necessità di libertà, non potrei mai litigare per un dentifricio spostato“, Ha dichiarato Battiato. “Quando ero molto giovane e suonavo con il mio complesso, ne ero sempre circondato: una volta ce n’era una sulla quale avevo puntato e una sera venne a casa mia.”

Nessuna moglie e nessun figlio ma amiche si: “Ai tempi avevo pochi soldi, così uscii e comprai tre yogurt, poi andai a farmi la doccia: quando tornai fuori, scoprii che li aveva mangiati tutti e tre.

Ma come, le dissi, neanche uno me ne hai lasciato? Ecco, diciamo che anime gemelle non ne ho avute… Ma amiche degne di questo nome, sì, e ogni tanto ce n’è qualcuna che viene a stare qui con me per cinque, dieci giorni. In camere completamente separate, però, per forza!”

LEGGI ANCHE: Franco Battiato, canzoni famose e frasi celebri