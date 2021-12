Chi sono i Me contro Te, compagni nel lavoro e nella vita?

Chi sono I Me contro Te? Sono fidanzati? Originari di Palermo, hanno iniziato la loro carriera come youtuber

I Me contro Te alla prova della televisione. A decidere di ospitarli nel suo programma televisivo è Amadeus che, nel suo programma I soliti Ignoti, li ospita come concorrenti. Ma chi sono i Me contro Te?

Chi sono I me contro Te: esordi e carriera

Si chiamano Luigi Calagna e Sofia Scalia, sono due ragazzi che hanno conquistato il popolo di Youtube. Soprannominati anche Luì e Sofì ed entrambi originari di Palermo, sono rispettivamente classe 1992 e 1997. Il loro esordio è avvenuto proprio sulla piattaforma Youtube, dove hanno iniziato a mettere video, ma con il tempo hanno fatto strada anche sul altri media. Nel 2017, ad esempio, sono stati protagonisti della serie televisiva “Like Me” in onda su Disney Channel. Nel 2018 hanno dato alle stampe “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te” e poi hanno pubblicato i singoli “Signor S”, “Princesa” e “Kira e Ray” e la canzone “La vita è un circo”. Nel 2020 è uscito il loro primo film intitolato “La vendetta del Signor S”, diretto da Gianluca Leuzzi.

I due youtuber sono fidanzati?

Se la coppia del web sia o meno fidanzata in tanti fan, per lungo tempo, se lo sono chiesti. La domanda è girata sulle pagine di gossip con costanza fino a che la coppia non si è effettivamente confessata. I due, infatti, sono fidanzati ma da ben prima che arrivasse il successo. “Eravamo già fidanzati da un paio di anni – hanno raccontato i due ragazzi in un’intervista a Vanity Fair – Poi, un giorno abbiamo iniziato a girare alcuni video caricandoli su YouTube. Per mettere online i primi abbiamo impiegato notti intere. Erano per lo più sfide tra noi, da lì il nome che ci siamo dati, i Me contro te.”. Parlare di figli, per loro, è ancora presto. “Per quello ci vuole tempo”, hanno affermato.