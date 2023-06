Chi sono i figli di Fausto Leali: Deborah, Samantha, Lucrezia, Francis, Andrea

Chi sono i figli di Fausto Leali, scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia dell'amato cantante: "L'amore rimane eterno".

Chi sono i figli di Fausto Leali, cosa sappiamo di loro?

Nel corso della sua vita, l’amato cantante Fausto Leali si è sposato per ben tre volte: la prima con Milena Cantù, la seconda con Claudia Coccomello e la terza con la sua attuale moglie, Germana Schena. Dall’unione con la sua prima moglie nascono le sue prime due figlie, Deborah e Samantha. In seguito, Claudia Coccomello lo rende padre di Lucrezia e Francis Faustino. A loro quattro si è aggiunto anche Andrea, figlio grande di Germana, nato da una sua precedente relazione.

Insieme Fausto e i suoi tanti figli formano una bellissima famiglia allargata, della quale il cantante è molto fiero: “L’amore è una cosa molto bella, molto importante. È vero che ho avuto tre mogli, ma l’amore rimane, eterno. L’amore dei figli è il più forte”. Le informazioni sul conto della famiglia di Leali sono limitate ma negli ultimi anni le sue figlie più grandi, Deborah e Samantha, lo hanno reso nonno, donandogli due nipotine, Sabina e Deborah.

La canzone dedicata a loro: “La vita è una ruota che gira”

Fausto Leali ha dedicato anche una canzone all’amore che prova verso i suoi figli. Si tratta del brano Una piccola parte di te, portato dal cantante al Festival di Sanremo 2009, dove si è classificato al quinto posto. “Nella canzone sono molto esplicito.” -spiega Leali in un’intervista- “I genitori, quelli che sono affettuosi, che collaborano con i figli che cercano di capire, ce ne sono parecchi. Ci sono quelli che litigano soltanto, ma è inevitabile perché cambiando le generazioni si vedono le cose diversamente. Tutto sta a fare in modo di far capire che “non è proprio così che hai ragione tu, che sei appena arrivata dalla vita mentre io ne ho già passata parecchia quindi qualcosa ti potrò dire no…la vita è una ruota che gira poi vedrai anche tu quando sarai grande, ecco infatti arriva così”.