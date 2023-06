Germana Schena, chi è la moglie di Fausto Leali: vita privata, carriera, figli

Chi è Germana Schena, moglie di Fausto Leali. Scopriamo qualche informazione in più sulla terza consorte dell’iconico cantante italiano. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Germana Schena, moglie di Fausto Leali: vita privata e carriera

Germana Schena ha 48 anni ed è l’attuale moglie di Fausto Leali, celebre cantante italiano, di trent’anni più vecchio di lei. È il terzo matrimonio per l’amato artista, dopo le nozze con Milena Cantù e Claudia Cocomello. Anche Germana lavora nel mondo della musica e ha incontrato Fausto per la prima volta proprio grazie al suo lavoro da vocalist. I due si conoscono, infatti, nel 2001, quando Schena comincia a lavorare con lui come corista della sua band. Dalle esibizioni sul palco all’innamoramento il passo è breve, basta un viaggio in macchina insieme per far scattare la scintilla: “Una volta eravamo in macchina, in una curva ci siamo “avvicinati”. Da lì è nato un matrimonio”.

Da allora sono diventati inseparabili. Germana sposa Fausto a Foggia nel 2014, una scelta difficile per il cantante dopo le sue precedenti nozze. Lo spiega lui stesso a Serena Bortone negli studi di Oggi è un altro giorno: “Sapevo che ci teneva tantissimo: io arrivavo da un matrimonio e da una convivenza lunga, non mi andava tanto di sposarmi. Poi ho pensato: perché no?”.

Vita privata, chi sono i suoi figli?

Germana Schena ha un figlio di 18 anni, Andrea, nato da una sua precedente relazione. Si aggiunge agli altri quattro figli del cantante, Deborah, Samantha, Lucrezia e Francis Faustino, andando a formare una famiglia allargata a cui Fausto Leali tiene moltissimo: “L’amore è una cosa molto bella, molto importante. È vero che ho avuto tre mogli, ma l’amore rimane, eterno. L’amore dei figli è il più forte”. È possibile seguire la vita quotidiana di Germana attraverso il suo profilo Instagram, che ad oggi conta quasi 27mila follower.